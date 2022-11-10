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Технологии
10 ноября 2022  01:01

Создатель игр Ubisoft опроверг информацию о полном уходе из России

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Занимающаяся созданием и распространением компьютерных игр французская компания Ubisoft Entertainment SA опровергла сообщения о полном уходе из России, назвав их «слухами», но отказавшись от более детальных комментариев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент глобальных коммуникаций фирмы.

Игроки одной из крупных российских киберспортивных команд также рассказали, что никакой информации о полном сворачивании деятельности Ubisoft внутри РФ у них нет.

Ранее издание «Игромания», сославшись на паблик «Коллекционеры видеоигр» в социальной сети «ВКонтакте», заявило, что руководство французского разработчика и издателя игр решило закрыть местный офис, открытый в 2015 году. 

Впрочем, еще в начале марта этого года, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине, Ubisoft объявил о приостановке физических и цифровых продаж на российском рынке.

Компания Ubisoft владеет такими франшизами, как Far Cry, Assassin's Creed, Splinter Cell, Watch Dogs, Prince of Persia и Might and Magic, а также рядом других популярных игровых серий.
#санкции против россии #компьютерные игры
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