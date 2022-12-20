«Спортклубы в каждую школу»: татарстанцы определили задачи для Минобрнауки на 2023 год

Татарстанцы определили цели и задачи для Министерства образования и науки республики на 2023 год – их утвердили на итоговом заседании общественного совета при ведомстве. Самое большое количество опрошенных, около 50%, проголосовали за создание во всех школах спортивных клубов.

Всего эксперты сформировали перечень из семи приоритетных задач, которые необходимо будет выполнить министерству в следующем году. Все они набрали наибольшее количество голосов татарстанцев во время онлайн-голосования.

В частности, необходимо будет обеспечить трудоустройство в течение одного года после окончания целевого обучения по педагогическим направлениям не менее 65% выпускников вузов. Ведомству также нужно увеличить количество программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих с 450 до 500.

Кроме того, татарстанцы захотели, чтобы в образовательных организациях систематически проводились профилактические мероприятия по формированию стрессоустойчивости у детей и подростков. При этом в них должны участвовать 80% учащихся, в том числе состоящих на различных видах учета.

Жители также призвали увеличить не менее чем на 3% объемы ежегодного финансирования для проведения исследований и разработок по важным направлениям науки и технологий, а также премировать 50 молодых ученых в год, которых определят на конкурсах.

Министерству также нужно будет увеличить с 43% до 52% долю специальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, обновивших материально-техническую базу.

Старт публичному формированию целей и задач был дан 19 сентября, напомнил замминистра образования и науки Татарстана Станислав Андреев. С 7 ноября по 6 декабря на портале госуслуг прошло онлайн-голосование среди жителей республики. «Опрос населения показал значимость проекта и заинтересованность населения в его реализации», – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что в этом году в опросе приняли участие более 4 тыс. граждан. 584 человека оставили отзывы и предложили свои варианты приоритетных задач. Экспертам нужно было утвердить от пяти до семи приоритетных целей и задач, основываясь на результатах голосования.