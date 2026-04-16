Создать собственный книжный маркетплейс предложили в Татарстане

С целью популяризации книг в Татарстане можно создать собственную цифровую витрину наподобие маркетплейса. С такой идеей на круглом столе, посвященном вопросам распространения печатной продукции в РТ поделился замдиректора татарского книжного издательства Ильдар Хуснутдинов.

«Хочу поднять вопрос создания в республике национальной книжной платформы. Идея в том, чтобы создать онлайн-витрину наподобие маркетплейсов, где все участники смогут увидеть актуальные цены, тиражи, оформить заказ на книгу», – заявил он.

Кроме того, Хуснутдинов призвал на постоянной основе внести книжные магазины в состав креативных индустрий и наделением их статусом объекта социального предпринимательства. Сейчас такая мера временна.