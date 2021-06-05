Создать навигацию для пожилых: Ларионова оценила образцовый кабинет гериартра в Пестрецах

В Пестречинском районе состоялось выездное заседание по организации гериатрической службы в Республике Татарстан. В работе приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, главный гериатр РТ Рамиль Мухаматдинов, руководство Центральной районной больницы, врач-гериатр больницы Гульнара Гараева, администрация муниципалитета.

В Центральной районной больнице гости ознакомились с работой и оборудованием гериатрического кабинета, как одного из образцовых в республике. Он был открыт в прошлом году благодаря национальному проекту «Демография».

По информации «Пестрецы-информ», в этом кабинете оказывают специализированную медицинскую помощь людям пожилого возраста. Пациентами гериатрического кабинета являются 6513 человек старше 60 лет и 1055 человек старше 80 лет.

Врач-гериатр больницы Гульнара Гараева рассказала, что кабинет для пожилых пациентов поделен на зоны.

«Первая часть выполнена в домашней обстановке. Пациента мы присаживаем на диванчик, создаем ему домашние условия, потому что одна из важных составляющих — это именно беседа, расположение к себе пациентов, чтобы он рассказал, каике у него проблемы. Дальше мы переходим во вторую часть кабинета, где именно проводятся медицинские манипуляции», —поделилась Гульнара Гараева.

Во время приема пациентам проводится комплексное обследование. После беседы пациенты измеряют рост, вес, артериальное давление, проводится оценка остроты зрения, слуха.

«Если выявляются какие-либо проблемы, занимаемся профилактикой и предупреждением дальнейшего прогрессирования заболевания», — рассказала врач, отметив, что пенсионеры могут получить лечение в условиях стационара. Пестречинская ЦРБ активно сотрудничает с Госпиталем ветеранов войн. Кроме того, врачи постоянно общаются с родственниками пенсионеров, осматривают пациентов на дому.

Медик также отметила, что в гериартрическом кабинете есть все необходимое оборудование, в том числе ультразвуковой остеоденситометр — это аппарат для скрининга костей и выявления такого серьезного заболевания, как остеопороз. Это заболевание долгое время себя никак не проявляется, а приводит к печальным последствиям.

Также Гульнара Гараева отметила, что параллельно с медицинской помощью в муниципалитете проводится общее оздоровление пожилых пациентов. Так, 10 июня в Пестрецах состоится открытие школы по скандинавской ходьбе и первое занятие для пожилых в целях укрепления их здоровья.

Пациенты записываются к врачу-гериартру через терапевта. Некоторые жители обращаются самостоятельно напрямую. Местная жительница Джамиля Сысорова признается, что уже дважды побывала в этом кабинете и получила достойное лечение.

«Озвучила свои жалобы, прошла обследование. У меня плохое зрение, и врачи оказали помощь. Появление этого кабинета очень нужное и своевременное событие. Здесь проявляют большое внимание к пожилым людям», — считает пожилая жительница Пестречинского района РТ.

В общей сложности в Татарстане в амбулаторном режиме сегодня открыты 72 гериатрических кабинета. В этом году их станет еще больше. Планируется открыть еще четыре кабинета в Казани, по одному кабинету в Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Менделеевском, Мензелинском, Чистопольском районах Татарстана.

«К концу года планируется обеспечить работу в 84 гериатрических кабинетах. За пять месяцев этого года врачами-гериатрами выполнено 10512 посещений», — подчеркнул во время своего выступления на совещании главный гериатр РТ Рамиль Мухаматдинов. Он добавил, что в течение 2021 года гериатрические кабинеты откроются во всех муниципальных образованиях.

Модератором заседания выступила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Она подчеркнула, что пожилые люди не должны испытывать проблемы с поиском гериатрического кабинета по коридорам, поэтому нужно уделить внимание навигации.

«Понятно, что дорога до кабинета короткая. Но навигация, особенно для пожилых людей, очень важная составляющая», — считает Татьяна Ларионова.

Она обратилась к главврачам с просьбой позаботиться об указателях на полу и стенах, которые помогут пенсионерам быстро и без сложностей добраться до своего врача-гериатра. Модератор заседания также призвала взять под особый контроль процесс функционирования существующих кабинетов. «Мы совместно с районными и городскими комиссиями должны совершенствовать эту работу», — заключила она.