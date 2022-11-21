«Чтобы была жизнь во дворе»: Татарстан вложит еще 9 млрд рублей в развитие придомовых зон

Более 1,2 тыс. дворов Татарстана отремонтировали в этом году по программе «Наш двор». В планах на следующий год – как минимум не сбавлять темпы, на развитие дворовых территорий выделят около 9 млрд рублей. На чем планируется делать акцент – в материале «Татар-информа».

Арина Петрова напомнила, что в этом году по программе «Наш двор» отремонтировали 1212 дворов во всех районах республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Где-то 15 апреля мы выйдем на стройку»

За три года в республике отремонтировали свыше 3 тыс. дворов, сообщила в прямом эфире проекта «Татарстан Онлайн» куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

Она напомнила, что в 2019 году программу благоустройства инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Петрова напомнила, что в этом году по программе отремонтировали 1212 дворов во всех районах республики, в приемке работы приняли участие свыше 300 тыс. жителей республики. «Мы завершили работы по программе „Наш двор“ в этом году. Остаются бумажные вопросы. Продолжается сдача документации. Буквально в ближайшие две-три недели мы завершим эту работу», — рассказала она.

По словам Петровой, в целом за 5 лет программа затронет дворы, где проживают около 2 млн человек.

В 2019 году программу благоустройства инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть принципиальное решение нашего Президента, что в следующем году мы продолжим реализовывать программу. Я считаю, что это самое главное решение. Финансирование выделено в размере прошлого года – 9 млрд рублей. Сейчас мы формируем перечень задач, которые сможем решить за эту сумму. Будет [благоустроено] около 1 тыс. дворов, как и в 2022 году», – сказала она.

Ожидается, что в марте-апреле будут готовы итоговые схемы благоустройства дворов, которые составят по итогам обходов придомовых территорий. «Перед стройкой мы выйдем к жителям и покажем схемы. Где-то 15 апреля мы выйдем на стройку», – сказала куратор проекта.

«В 2022 году мы закупили оборудование по ценам 2021 года»

Арина Петрова отметила, что западные санкции и повышение цен не коснулись программы «Наш двор», поскольку при реализации проекта использовались материалы отечественных производителей.

«Подрядчики все татарстанские – мы ни от чего не зависим» Фото: © «Татар-информ»

«Если говорить о подрядчиках по дорогам и освещению, тут у нас мало что поменялось, потому что подрядчики все татарстанские – мы ни от чего не зависим. Если говорить про оборудование, тут можно было бы влияние почувствовать, если бы мы работали с зарубежными поставщиками. Но у нас в программе по уличному оборудованию работают только татарстанские производители», – сказала куратор программы.

По ее словам, детское и спортивное оборудование республика закупала так же у российских поставщиков.

«Мы с ними общаемся, у производителей были вопросы по небольшим запчастям, например хомутам или небольшим стяжкам, но они решают проблемы либо параллельным импортом, либо замещают европейских на китайских и российских производителей. В этом году программу уже завершили. Это факт того, что мы справились. Если говорить про удорожание, то в 2022 году мы закупили оборудование по ценам 2021 года. Нам удалось удержать планку, чтобы закупить больше детского, спортивного и уличного оборудования», – рассказала Петрова.

Детское и спортивное оборудование республика закупала у российских поставщиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пытаемся проводить для жителей мероприятия, чтобы они начали больше общаться»

С текущего года в реализации программы «Наш двор» начали делать акцент не только на строительстве, но и создании коммуникаций между соседями.

«Я бы не хотела останавливаться только на стройке или ремонте. Мы настроили работу строителей в течение трех лет, сейчас это налаженный системный процесс. С этого года мы начинаем улучшать жизнь горожан с событийной точки зрения. Стараемся проводить для жителей мероприятия, чтобы они начали больше общаться, чтобы была жизнь во дворе. Чтобы программа была не только про стройку, но и про дальнейшее формирование сообщества», – сказала она.

Один из зрителей прямого эфира уточнил, как решается спор между теми, кто хочет под окнами паркинг, и теми, кто за озелененную территорию.

«Основной принцип программы – соблюдение баланса между пешеходами и водителями» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта дилемма продолжается. Она никуда не ушла. Есть автомобилисты, пешеходы и мамы с колясками – у всех свое видение. Зачастую бывают конфликты между подъездами. Но основной принцип программы – соблюдение баланса между пешеходами и водителями», – подчеркнула она.

Другой зритель по имени Роман спросил: «Может ли быть благоустройство двора без детской площадки?»

«Если ваши соседи согласны, то мы не будем делать детскую площадку. Но нужно понимать, что если это большой двор, куда приходят дети со всего квартала, то мы не можем ориентироваться только на один дом. Тут используется комплексный подход. Если видно, что детская зона “просится” – мы делаем. Если это отдельно стоящий дом, детей практически нет, а соседи говорят, что им нужен только проезд, то мы идем и на такие решения», – поделилась она.

В 2020 году в Татарстане запущена беспрецедентная Президентская программа благоустройства дворовых территорий «Наш двор». Цель программы – отремонтировать дворы во всех многоквартирных домах Татарстана, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. Схемы благоустройства дворов согласовываются с жителями.



За пять лет в республике обновят 6923 двора – это придомовые территории всех многоквартирных домов в РТ, построенных до 2014 года.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»