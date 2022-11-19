Созданный Путиным и Шредером форум «Петербургский диалог» будет распущен

Германо-российский форум общественности «Петербургский диалог», который был создан в 2001 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера, прекратит свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

«Общее собрание членов "Петербургского диалога" по запросу правления принимает решение о проведении в первом квартале 2023 года еще одного внеочередного общего собрания членов, на котором должно быть принято решение о роспуске "Петербургского диалога"», – сказано в письме, которое было распространено среди участников форума.

Отмечается, что решение о прекращении работы приняли в пятницу, 22 ноября предложение будет вынесено на общее собрание членов.