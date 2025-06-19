Созданная к 80-летию Победы выставка «Без права на забвение» откроется в Казани

Завтра, 20 июня, в казанском историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Она будет работать вплоть до 20 июля, сообщают организаторы мероприятия.

В создании экспозиции приняли участие Государственный исторический музей России, Госархив, Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности, Министерство иностранных дел РФ и Российское историческое общество.

Экспонаты выставки и редкие артефакты проиллюстрируют события Великой Отечественной – от вторжения войск нацистской Германии 22 июня 1941-го до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945-го, ставшего символом завершения войны. В число экспонатов вошел оцифрованный текст речи Вячеслава Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. Она, в частности, содержала следующие слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

«На мультимедийной выставке представлено более 400 подлинных документов, десятки реплик предметов, в том числе около 40 3D-моделей, впервые созданных в рамках проекта. Историческое просвещение – это самый действенный инструмент для воспитания детей и молодежи в духе любви к Родине. Сегодня важно помнить о защитниках Отечества – о героях Великой Отечественной войны», – выразил уверенность руководитель исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин.

Финальный зал экспозиции будет посвящен победному завершению войны. Среди оцифрованных документов – Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и текст речи маршала Георгия Жукова, которую он произнес 24 июня 1945-го на Параде Победы. Несколько страниц с рукописными пометками полководца сохранили следы дождя, обрушившегося на Москву в тот день.

В России 2025-й по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества.