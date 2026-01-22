Создание условий для студотрядов на промышленных объектах обсудят «ТНВ» и «КАМАЗ»

«Татарстан – Новый век» – «Татарстан – Яңа гасыр» обсудит с представителями «КАМАЗа» вопрос о создании условий для работы студенческих производственных отрядов на промышленных объектах республики. Об этом сообщила на пресс-конференции в Госсовете РТ председатель исполкома Высшего совета республиканского общественного движения «ТНВ» Алсу Тарханова.

«27 февраля проведем выездное заседание на "КАМАЗе". Уже начали подготовку. Там ожидается еще и присутствие депутатов Государственной Думы», – рассказала она.

Тарханова добавила, что по итогам муниципальных выборов в сентябре прошлого года в органы местного самоуправления от республиканского движения «Татарстан – Новый век» было избрано 159 депутатов.

По ее словам, в Зеленодольском и Сармановском районах были образованы депутатские группы «ТНВ». «В двух районах – Зеленодольском и Сармановском – наши депутаты прошли в районные советы. Таким образом, в Зеленодольском районе у нас три депутата, в Сармановском – шесть», – отметила председатель исполкома совета движения.