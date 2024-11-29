Создание школьных пособий по региональной истории РФ обсудят на конференции в Казани

В середине декабря в Казани состоится методическая конференция, посвященная созданию учебных пособий по региональной истории России. Ожидается, что в обсуждении примут участие эксперты из 32 субъектов РФ. Об этом сообщил на научном совете Российского военно-исторического общества председатель РВИО — помощник Президента РФ Владимир Мединский.

«В середине декабря пройдет большая методическая конференция в Казани, куда приглашены 32 субъекта РФ в лице департаментов образования. Речь идет об эпохальном следующем шаге в нашей работе — подготовке учебных пособий по региональной истории России», — приводит его слова ТАСС.

По словам помощника главы государства, сейчас история регионов России изучается в школах в рамках внеурочной деятельности. Таким образом возникает перекос — где-то предмет изучается подробно, а в других образовательных учреждениях, напротив, не преподается совсем.

«Существующие учебные пособия готовились на местах, кто их рецензирует, мы не понимаем. В результате есть отличные учебники, а есть не очень», — добавил Мединский.

По его мнению, решение о включении региональной истории в обязательную программу было правильным. После этого 32 региона страны приступили к подготовке пособий — на работу было выделено финансирование.

«Дальше на основе этих работ будут созданы или отдельные пособия по региональной истории, или тексты, которые будут являться составной частью каких-то дополнительных пособий по истории. Сейчас решается этот вопрос», — объяснил Мединский.