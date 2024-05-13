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Экономика 13 мая 2024 11:01

Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса начнется в России в 2025 году

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В следующем году на космодроме Восточный приступят к разработке космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Планами на заседании в Государственной Думе поделился и.о. главы Минпромторга России Денис Мантуров.
«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, он поделился с участниками заседания планами по созданию многоразовых носителей. Работа в этом направлении уже начата.

#Денис Мантуров #космодром восточный
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