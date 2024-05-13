Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса начнется в России в 2025 году

В следующем году на космодроме Восточный приступят к разработке космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Планами на заседании в Государственной Думе поделился и.о. главы Минпромторга России Денис Мантуров.

«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, он поделился с участниками заседания планами по созданию многоразовых носителей. Работа в этом направлении уже начата.