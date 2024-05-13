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Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса начнется в России в 2025 году
В следующем году на космодроме Восточный приступят к разработке космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Планами на заседании в Государственной Думе поделился и.о. главы Минпромторга России Денис Мантуров.
«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, он поделился с участниками заседания планами по созданию многоразовых носителей. Работа в этом направлении уже начата.
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