Создание прямого рейса Казань – Мумбаи обсудят на этой неделе – Минуллина

Создание прямого рейса Казань – Мумбаи обсудят на этой неделе, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге в Кабмине республики, посвященном предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани.

«Сейчас мы ведем речь про открытие рейса Казань – Мумбаи, регулярного рейса. Конечно, мы понимаем, что открытие прямого рейса сразу позитивно сказывается и на туристическом потоке, и на деловом потоке, и, естественно, отражается на товарообороте», – сказала Минуллина.

Она добавила, что на этой неделе запланированы переговоры о создании этого прямого рейса при участии представителей Росавиации, Министерства транспорта России.

«Мы нашли в Индии компанию-партнера, приезжают два акционера из этой компании на переговоры. И я надеюсь, у нас получится», – сказала глава АИРа.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», она добавила, что речь идет о представителях группы компаний East West Company.

«Два акционера этого холдинга прибывают как раз к нам на переговоры по поводу прямого рейса. У них есть еще другие интересы, но предварительно они подтвердили свою заинтересованность в открытии такого прямого рейса. Мы очень рассчитываем, что у нас это получится. Пока такой договоренности нет, мы над этим только работаем», – заключила Минуллина.