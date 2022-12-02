Создание паломнических маршрутов на объектах ЮНЕСКО, обсудят на конференции в Казани

Международная конференция по религиозному наследию пройдет в здании Присутственных мест Казанского Кремля в столице Татарстана с 5 по 8 декабря в рамках форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. На конференции обсудят вопросы управления конкретными объектами, паломническим маршрутам, объединяющим различные объекты ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В конференции примут участие лидеры традиционных российских религиозных конфессий, эксперты и управляющие объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Объекты религиозного значения, или объекты с религиозной частью составляют достаточно большой процент от списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это отдельные религиозные объекты, такие как мечети, церкви, синагоги, буддистские, индуистские храмы, памятники других религий. Но также это и такие объекты, как исторические центры городов, в составе которых часто можно увидеть объекты религиозного наследия», - говорится в сообщении.

Специфика объектов религиозного наследия диктует особые подходы к их управлению. В рамках деятельности ЮНЕСКО последнее десятилетие этому уделяется большое внимание. Целью инициатив Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО и экспертов является вовлечение широкого круга всех заинтересованных сторон, таких как религиозные общины, местные жители, эксперты, органы власти и других в процессы устойчивого управления такими объектами.