Создание двух промышленных парков планируется в Менделеевском районе

Два промышленных парка, на которых будут размещены производственные и иные предприятия, планируется создать в Менделеевском районе Татарстана. Преимущественное право будет отдано резидентам ТОСЭР, статус которого район имеет с 2019 года, сообщается на официальном сайте района.

Приоритетными отраслями развития станут резиденты транспортной (логистической) направленности, производители строительных материалов, потребители химического сырья, отметил руководитель Исполнительного комитета района Радмир Беляев.

Напомним, что сама территория опережающего социально-экономического развития «Менделеевск» сегодня имеет 7 действующих резидентов, на стадии подписания соглашения еще 2 предприятия.