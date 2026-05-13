«Создание деталей – это искусство»: история успеха токаря Максима Демина на «Нижнекамскнефтехиме»

Токарь Ремонтно-механического завода НКНХ Максим Демин работает на предприятии 14 лет. В этом году он победил в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства и теперь представит Татарстан на федеральном уровне. Свой успех он связывает с постоянным развитием и модернизацией производства.





От автослесаря до токаря высшего разряда

Максим Демин пришел на завод после армии, решив сменить профессию автослесаря на токарное дело. Он прошел обучение по программе «Молодой специалист» в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева и уже через год самостоятельно встал за станок. С тех пор его главными союзниками стали упорство и тяга к новым знаниям.

Благодаря этому он достиг высшего – шестого разряда токаря.

«С каждым годом уровень моего мастерства растет, и я рад, что могу справляться с самыми сложными задачами. Это постоянное развитие и стремление к совершенству делают работу интересной и увлекательной», – говорит Максим.

Наставники – основа карьеры

Огромную роль в становлении профессионала сыграл институт наставничества. Опытные коллеги – Андрей Замойский, Вячеслав Романов, Фарид Ильясов – передали молодому специалисту не только технические навыки, но и понимание дисциплины и ответственности.

«Без наставников я бы не смог так быстро освоить все тонкости профессии. Они дали мне основу, на которой я построил свою карьеру», – подчеркивает Максим.

Их уроки, по его словам, останутся с ним навсегда.

Модернизация создала современные условия для работы

Когда СИБУР провел масштабную модернизацию РМЗ, старый ремонтный завод был фактически отстроен заново. Вместо тысячи устаревших станков появилось 144 высокоточных станка с ЧПУ. Рабочие места оборудованы с учетом всех требований: оптимальная температура, освещение, современные раздевалки, душевые, комнаты релаксации с массажными креслами и кислородными коктейлями.

«Работать в таких условиях – одно удовольствие. Ты чувствуешь заботу руководства о наших нуждах и понимаешь, что твой труд ценят. Это мотивирует стремиться к лучшему качеству», – делится Максим.

Максим изготавливает, ремонтирует множество различного оборудования, без которого не могут обойтись производства предприятия, – это фланцевые соединения, втулки, муфты, валы и т. д.

Освоение станков с ЧПУ и новый разряд

Максим не остановился на достигнутом – он прошел обучение и освоил работу на современном оборудовании с программным управлением. Сегодня он оператор станков с ЧПУ 5-го разряда. Это позволяет ему выполнять задачи с высокой точностью, особенно важной при ремонте насосного и компрессорного оборудования.

При этом Максим продолжает совершенствоваться. «Я стремлюсь к постоянному развитию. Каждая новая задача – это возможность учиться и расти как профессионал», – уверен он.

Готовность передавать знания молодежи

Максим Демин не собирается останавливаться. Он уже думает о том, чтобы передать свой опыт следующим поколениям рабочих: «Надеюсь передать свои знания молодым сотрудникам».

Появление современных рабочих мест, по его убеждению, – это большая возможность для самореализации молодых ребят.

Победа в региональном конкурсе профмастерства стала закономерным итогом многолетнего труда, поддержки наставников и личного стремления Максима быть лучшим в своем деле. Впереди – всероссийский этап, где он представит не только себя, но и весь Татарстан.