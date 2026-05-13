news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 мая 2026 08:00

«Создание деталей – это искусство»: история успеха токаря Максима Демина на «Нижнекамскнефтехиме»

Токарь НКНХ представит республику на всероссийском конкурсе профмастерства

Читайте нас в
Телеграм

Токарь Ремонтно-механического завода НКНХ Максим Демин работает на предприятии 14 лет. В этом году он победил в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства и теперь представит Татарстан на федеральном уровне. Свой успех он связывает с постоянным развитием и модернизацией производства.

«Создание деталей – это искусство»: история успеха токаря Максима Демина на «Нижнекамскнефтехиме»

От автослесаря до токаря высшего разряда

Максим Демин пришел на завод после армии, решив сменить профессию автослесаря на токарное дело. Он прошел обучение по программе «Молодой специалист» в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева и уже через год самостоятельно встал за станок. С тех пор его главными союзниками стали упорство и тяга к новым знаниям.

Благодаря этому он достиг высшего – шестого разряда токаря.

«С каждым годом уровень моего мастерства растет, и я рад, что могу справляться с самыми сложными задачами. Это постоянное развитие и стремление к совершенству делают работу интересной и увлекательной», – говорит Максим.

Наставники – основа карьеры

Огромную роль в становлении профессионала сыграл институт наставничества. Опытные коллеги – Андрей Замойский, Вячеслав Романов, Фарид Ильясов – передали молодому специалисту не только технические навыки, но и понимание дисциплины и ответственности.

«Без наставников я бы не смог так быстро освоить все тонкости профессии. Они дали мне основу, на которой я построил свою карьеру», – подчеркивает Максим.

Их уроки, по его словам, останутся с ним навсегда.

Модернизация создала современные условия для работы

Когда СИБУР провел масштабную модернизацию РМЗ, старый ремонтный завод был фактически отстроен заново. Вместо тысячи устаревших станков появилось 144 высокоточных станка с ЧПУ. Рабочие места оборудованы с учетом всех требований: оптимальная температура, освещение, современные раздевалки, душевые, комнаты релаксации с массажными креслами и кислородными коктейлями.

«Работать в таких условиях – одно удовольствие. Ты чувствуешь заботу руководства о наших нуждах и понимаешь, что твой труд ценят. Это мотивирует стремиться к лучшему качеству», – делится Максим.

Максим изготавливает, ремонтирует множество различного оборудования, без которого не могут обойтись производства предприятия, – это фланцевые соединения, втулки, муфты, валы и т. д.

Освоение станков с ЧПУ и новый разряд

Максим не остановился на достигнутом – он прошел обучение и освоил работу на современном оборудовании с программным управлением. Сегодня он оператор станков с ЧПУ 5-го разряда. Это позволяет ему выполнять задачи с высокой точностью, особенно важной при ремонте насосного и компрессорного оборудования.

При этом Максим продолжает совершенствоваться. «Я стремлюсь к постоянному развитию. Каждая новая задача – это возможность учиться и расти как профессионал», – уверен он.

Готовность передавать знания молодежи

Максим Демин не собирается останавливаться. Он уже думает о том, чтобы передать свой опыт следующим поколениям рабочих: «Надеюсь передать свои знания молодым сотрудникам».

Появление современных рабочих мест, по его убеждению, – это большая возможность для самореализации молодых ребят.

Победа в региональном конкурсе профмастерства стала закономерным итогом многолетнего труда, поддержки наставников и личного стремления Максима быть лучшим в своем деле. Впереди – всероссийский этап, где он представит не только себя, но и весь Татарстан.

#Нижнекамскнефтехим
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026
Новости партнеров