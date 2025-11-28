Создание альтернативы Нобелевской премии по литературе рассмотрят в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям намерена рассмотреть инициативу о создании в России литературной премии, которая могла бы стать альтернативой Нобелевской. Об этом сообщил губернатор Севастополя и глава комиссии Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.

Поводом для обсуждения стала реакция российского писателя Захара Прилепина на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому автору Ласло Краснахоркаи. Прилепин заявил, что России следует создать собственную международную литературную награду совместно с Китаем, Индией, странами Латинской Америки и Африки.

Его позицию поддержал помощник Президента РФ и руководитель Союза писателей России Владимир Мединский, который указал, что современная Нобелевская премия по литературе, по его мнению, утрачивает авторитет и порой сопоставима по уровню маргинальности с Нобелевской премией мира.

Развожаев сообщил, что тема создания российской альтернативы активно обсуждается в регионах и будет вынесена на рассмотрение ближайшего заседания комиссии. Он отметил, что разделяет оценку Мединского относительно Нобелевской премии: в последние годы она, по его словам, выглядит политизированной и отходит от подлинных критериев искусства.

Глава комиссии считает, что формирование сильной и авторитетной отечественной премии, ориентированной на глубину, талант и значимый вклад в мировую культуру, носит не только актуальный, но и принципиальный характер для суверенного культурного развития страны.

Развожаев выразил уверенность, что такая премия способна стать востребованной на международной арене, прежде всего среди дружественных государств. Он указал, что речь может идти о странах БРИКС, ШОС, СНГ и других партнерах России.

По его мнению, подобная инициатива стала бы символом культурной многополярности и продемонстрировала существование в мировом искусстве центров притяжения, альтернативных западным.