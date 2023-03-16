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Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 220-летия КФУ
Для подготовки и проведения празднования 220-летия Казанского федерального университета, которое будет отмечаться в 2024 году, на федеральном уровне создан организационный комитет. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На оргкомитет возложена задача «разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 220-летия университета», отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Возглавит комитет вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Его заместителями станут Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
В состав комитета также войдут министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, ректор КФУ Ленар Сафин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию) и другие официальные лица.
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