«Создал целую ОПГ для автоподстав»: в Казани судят аферистов, наживавшихся на страховке

Суд приступил к рассмотрению дела автоподставщиков, которые решили «поднять легких денег» на доверчивых приятелях и незнакомцах. О том, как придумывались сценарии для ДТП, как работала ОПГ и что им за это будет – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Устраивали автоподставы, чтобы нажиться на страховых кампаниях»

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу автоподставщиков: Сергея Софронова, Марата Халиуллина, Нурлана Шамиева и организатора группы Максима Бакулова. Их всех обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования.

Максим Бакулов, которого следствие называет организатором, ранее уже был судим. В 2008 году ему назначили условное наказание за кражу. У него среднее образование, не работает, холост, на учете у психиатра и нарколога не состоит. Сейчас находится под домашним арестом.

У проживающего в Казани Сергея Софронова высшее образование, на данный момент работает сторожем, холост, ранее не судим. У Марата Халиуллина, ситуация похожая, живет в Казани, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но в суде признался, что дохода от этой деятельности не имеет. А казанец Нурлан Шамиев сейчас работает оператором сортировки и находится под подпиской о невыезде.

Заседание началось с того, что адвокаты и подсудимые попросили удалить СМИ из зала. Якобы после публикации в сети и резонанса вокруг этого дела, на подсудимых могут оказывать давление. Но суд разрешил присутствовать журналистам.

Тогда слово передали государственному обвинителю Анастасии Лисовой. По версии следствия, в декабре 2023 года Бакулову пришла идея наживаться на страховых компаниях, подстраивая ДТП. Для этого он собрал свое небольшое ОПГ.

«Лидером был Бакулов, его указания четко выполняли другие соучастники. Деятельность велась в большой конспирации. Пытались подстраивать нестраховые случаи под законные. Бакулов разработал план и распределил роли», – рассказал государственный обвинитель.

Схема была простая: Бакулов и компания искали людей с дорогими машинами, обязательно застрахованными. Обманывали их, а потом устраивали подставные ДТП, выставляя виноватыми других участников дорожного движения. Среди машин, которые выбирал Бакулов, были Audi и Jaguar, а первое ДТП было с участием ничего не подозревающего водителя Porsche.

«17 декабря 2023 года, Бакулов с Халиулловым устроили ДТП. Они нашли застрахованный автомобиль Jaguar XFR и убедили владельца дать покататься. Халиуллов управлял авто, а Бакулов сидел на переднем сидении. Халиуллин, управляя Jaguar, намеренно столкнулся с Porsche Macan под управлением, ничего не подозревающей, Маляковой. Полицейские, обманутые Халиуллин и Бакуловым, составили постановление о ДТП и участвующих автомобилях. Виновником признали Малякову», – рассказал государственный обвинитель.

К слову, вот один из примеров автоподставы. Бакулов сидит спереди, на водительском сидении Марат Халиуллин. Кадры с этой попыткой мошенничества еще в конце 2023 года опубликовал телеграм-канал «Stop City Racing – за порядок на дороге».

«Девушка, думаете мне это надо?»

Следующее видео сняла сама жертва мошенников, на нем Марат Хуснуллин пытается доказать, что врезался не специально. Якобы жертва сама виновата в случившемся.

«Девушка думаете мне это надо? Это вы так перестраивались, я вообще только с поезда приехал. Мне это все, что ли нужно было?» – говорит на видео Марат Хуснуллин.

Следствие уверено, после подобных махинаций Бакулов передавал документы некой Шамсутдиновой, чтобы она подала их для страхового возмещения. Будучи обманутой, Шамсутдинова делала все, что ей сказали. С каждого ДТП Бакулов и компания получали, как минимум, 400 тысяч рублей. В деле четыре подобных эпизода, общий ущерб составил не менее 1,6 миллиона рублей.

«Бакулов – организатор, который разработал схему. Он подыскивал застрахованные автомобили, вводил в заблуждение сотрудников полиции, придумывал сценарии для ДТП. Халлиуллин, Шамиев и Софронов принимали участие в заранее спланированных ДТП, зачастую водителями», – дополнил государственный обвинитель.

Судебное заседание перенесли так и не успев до конца огласить обвинение. Сам Максим Бакулов рассказал «Татар-информу», что весь ущерб по делу уже возмещен. Высказывать свою позицию подсудимые отказались, но в разговоре с адвокатом один из них упоминал, что частично признает вину.

Группе махинаторов теперь грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.