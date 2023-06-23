«Создайте условия»: Марат Ахметов поручил подготовить предложения по сохранению языков

Фото Гулии Фаизовой

Зональный семинар-совещание о развитии и сохранении родных языков, в частности, чувашского и мордовских (эрзя и мокша), прошел под руководством председателя Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марата Ахметова.

В работе семинара приняли участие депутаты Государственного Совета РТ — члены комиссии Камиль Нугаев и Ринат Гайзатуллин, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова, главы районов Заволжской зоны республики: Апастовского, Кайбицкого, Тетюшского, Буинского, Спасского, а также другие заинтересованные лица.

До начала совещания гости возложили цветы к Вечному огню. Перед Домом культуры их встретили представители чувашских фольклорных коллективов: народный ансамбль под руководством заслуженного работника культуры РТ Людмилы Сердцевой «Хелхем» и детский коллектив «Родничок».

Особый интерес у гостей вызвала выставка в фойе, где были представлены национальные блюда и предметы быта чувашей, проживающих в Дрожжановском районе.

Открывая семинар-совещание, Марат Ахметов напомнил, что в Татарстане проживают почти 4 млн жителей, из них более 2 млн — это татары.

«И каждый день каждому из нас в сфере своей деятельности приходится общаться на первом государственном языке — русском. И при этом нужно понимать, как интенсивно теряется родной язык. И особенно тяжело сохранять свой язык малочисленному населению, к примеру, марийцам, мордве и другим», — сказал он.

Марат Ахметов сослался на данные последней Всероссийской переписи населения 2020 года. Из них следует, что происходит сокращение численности коренных народов, проживающих в республике.

Например, в 2020 году чуваши составляли 2,3% от общего количества населения, а 2010 году их было 3,1%. Это 90 тыс. и 116 тыс. человек соответственно.

В Дрожжановском районе чувашей в 2010 году насчитывалось 10 594 человека, по итогам переписи в 2020 году их осталось — 8801 человек, потеря составила 16,9%.

В Апастове в 2010 году жил 791 чуваш, а в 2020-м — 694 . В Буинском районе — 9063 (2010 год) и 7442 (2020-й), Кайбицы — 789 и 577, Тетюши — 5207 и 3790.

Численность представителей мордовской национальности в Тетюшском районе составляла 2390 человек в 2010-м. К 2020 году их осталось 1712 человек.

Вместе с тем в Татарстане наблюдается рост численности народов Средней Азии: узбеков, таджиков, киргизов.

«Сегодня мы собрались обсудить все возможные варианты, как сохранить национальную культуру, языки, как приобщать к ним подрастающее поколение, — обратился к участникам совещания Марат Ахметов. — 2023 год объявлен Годом национальной культуры и традиций. В Татарстане живут более 173 национальностей. Проводится множество мероприятий, праздников разных национальностей. Функционирует более 250 фольклорных коллективов, которые служат бесценным образом для сохранения языка и культуры разных национальностей».

«Именно они должны воспользоваться всячески поддержкой со стороны власти, — обратился Марат Ахметов к главам районов. — Мы не имеем право работать на снижение их качества. Наши фольклорные коллективы мы должны поддерживать так, чтобы они могли расти профессионально».

Кроме того, Марат Ахметов поручил разработать положение конкурса на чувашском языке по примеру «Татар сүзе». По его словам, сейчас электронная система дает возможность общения, где бы человек ни находился. И ответственность за работу по этому направлению он предложил взять на себя Дрожжановскому району — как организатору конкурса.

«Со своей стороны мы будем всячески поддерживать — и со стороны жюри, и средствами. Нужно придумать название, к примеру, „Чувашское слово“», — отметил спикер.

На совещании также обсудили итоги работы по организации обучению родному языку в районах, проведению национально-культурных мероприятий, выпуск газет на национальных языках.

«1115 экземпляров — очень хороший тираж чувашской газеты „Таванен“ Дрожжановского района. В то же время все учреждения должны иметь подписку на газеты», — отметил он.

Здесь же были приведены показатели по участию в языковых олимпиадах и грантовых конкурсах, по подготовке кадров.

Марат Ахметов предложил составить рейтинг районов по основным показателям для усовершенствования работы по всем направлениям. Отдельно собравшиеся уделили внимание вопросам подготовке учителей родных языков, написания и издания учебников по языку.

«Задача муниципалитетов — создать все условия для сохранения языков и культур всех народов, проживающих в нашей республике», — заметил Марат Ахметов и поручил подготовить предложения главам районов в течение одного месяца.

Дрожжановский район отличается многонациональностью. Из 52 сельских населенных пунктов в 22 проживают чуваши. В восьми населенных пунктах проживают и татары, и чуваши. Представителей чувашского народа в районе — 8810 человек, что составляет 44% от общей численности населения Дрожжановского района. Действуют 11 православных организаций, где проходят службы на родном языке.

В Дрожжановском районе функционируют 8 чувашских школ, 15 детских садов. Обучение ведется на чувашском языке. Количество детей составляет 51% от общего числа всех учащихся. Они участвуют в различных конкурсах, занимают призовые места. Такие цифры привел в своем докладе глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Огромную работу по сохранению языка и культуры ведут музеи, библиотеки, фольклорные коллективы, к ней привлекается и молодежь. Так, например, в районе проводится конкурс красоты «Чуваш пике». Участница конкурса в прошлом году Алия Карусева стала вице-мисс на конкурсе «Чувашская красавица России».

Проводится чувашский праздник «Акатуй» и фестиваль «Троицкие напевы», учреждена премия в честь местного уроженца — чувашского драматурга и писателя Анатолия Чебанова.

«Народные обычаи и обряды были и остались неотъемлемой частью духовной культуры чувашского народа. Каждая нация имеет свои традиции и культуру, но ценности — общие для всех народов», — констатировал глава района.

В финале совещания Марат Ахметов вручил Марату Гафарову благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина за плодотворную работу в области сохранения и развития родных языков в многонациональном Дрожжановском районе.

Благодарственными письмами Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков были награждены директор общества «Кристалл» Буинского района Владимир Ильин, учитель родного чувашского языка и литературы из Тетюшского района Галина Абраконова, глава Маломеминского сельского поселения Кайбицкого района Елена Алексеева.