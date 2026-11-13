«Создаем им уют»: национальные автономии РТ навестили в Казани раненых бойцов

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня представители Ассамблеи народов Татарстана посетили Городскую клиническую больницу №12 Казани. По запросам бойцов специальной военной операции, проходящих здесь лечение, они передали продукты, гигиенические принадлежности и одежду.

«С самого начала СВО наши национально-культурные автономии помогают нашим бойцам. Мы вели большую работу с бойцами татарстанских батальонов, которые находятся на передовой. Мы работали на донецком направлении, потом в Курске», – рассказал руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ренат Валиуллин.

С 2025 года Ассамблея оказала помощь на сумму более 100 миллионов рублей – это более 20 легковых машин, два полностью загруженных покрышками грузовых автомобиля, питбайки. Совсем недавно воинам по запросу направили 60 радиостанций. Кроме того, представители автономий плетут маскировочные сети и готовят окопные свечи.

«Недруги хотели разделить нас по национальному признаку и тем самым ослабить Россию. Но этого сделать не удалось. Мы еще раз показали, что в единстве наша сила», – подчеркнул Ренат Валиуллин.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«На протяжении полугода мы помогаем нашим бойцам в госпиталях. Многие из тех, кто лежит в госпиталях – ребята из других регионов. Они находятся вдали от дома, у них здесь нет ни родственников, ни друзей. Они одни. Им нужно человеческое тепло. Мы постоянно на связи с руководством больниц, которые узнают у бойцов, что им надо. Еженедельно наши активисты бывают в медучреждениях. Наши женщины готовят домашние пироги и привозят их военным, создавая домашний уют», – рассказал руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана.

Сегодня передать гуманитарный груз пациентам госпиталя 12-й горбольницы приехали руководители автономий таджиков, чеченцев и греков. Как отметил Ренат Валиуллин, все автономии, которые входят в Ассамблею народов, по мере своих возможностей оказывают свою бесценную поддержку.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«С самого начала СВО наша автономия помогает бойцам. Мы покупали одежду, покупали квадрокоптеры. Сегодня в очередной раз мы привезли товары первой необходимости, чтобы поддержать наших бойцов, чтобы они быстрее выздоровели и вернулись к своим родным. Мы не можем забыть наших героев, всегда будем вместе с ними. Делаем все это от души», – поделился председатель Региональной национально-культурной автономии греков РТ Георгий Анастасов.

Он добавил, что два представителя греческой национально-культурной автономии Татарстана в настоящий момент сражаются на передовой.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы знаем, что медицинский персонал делает все необходимое, но бойцам нужно еще чисто человеческое тепло и то, чего здесь может не быть. Например, мы привозим воинам чеченскую воду. Мы хотим, чтобы они чувствовали: граждане России, вне зависимости от национальности, вместе с ними», – отметил председатель региональной общественной организации «Чеченская национально-культурная автономия Республики Татарстан» Селим Сусаев.

На сегодня в госпитале ГКБ №12 находятся 50 участников СВО. В многопрофильной клинике им оказывают медицинскую помощь круглосуточно более чем по 10 профилям.

«Основные направления, по которым мы помогаем бойцам – это травматология и хирургия. Больница хорошо оснащена. Есть вся необходимая диагностическая база, операционные и квалифицированный персонал, который заботится о пациентах. Мы активно сотрудничаем с организациями, которые нам готовы оказать поддержку. Мы рады принимать эту помощь. Это создает комфорт и улучшает условия пребывания в нашем госпитале», – рассказал главный врач городской клинической больницы №12 Казани Рамиль Ахметов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Активисты автономий не только передают солдатам комплекты одежды и продукты, но и помогают им привести себя в порядок. В специально отведенной комнате парикмахеры стригут бойцов.

Боец с позывным Лесник родился в Новосибирске. Когда в 2022 году началась мобилизация, он, по собственным словам, не смог остаться в стороне и ушел добровольцем на фронт.

«Четыре года я служил в штурмовой роте. Получил 9 ранений. Последний раз был ранен магнитной миной. Посекло обе ноги и левую руку. Сделали операцию, поставили аппарат Илизарова. Процесс восстановления будет долгий, но как восстановлюсь, вернусь на фронт», – рассказал боец.

Чуть больше двух недель он находится в 12-й горбольнице Казани. Лесник отметил, что в больнице военнослужащих обеспечивают всем необходимым. Однако им очень приятно, когда приезжают волонтеры – это знак большого уважения.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Когда нас развозят по госпиталям страны, на станциях заходят волонтеры и дарят подарки. На каждом этапе эвакуации нас поддерживают. В госпиталях к нам тоже большое внимание. Все это греет душу», – сказал боец с позывным Прапор из Подмосковья.