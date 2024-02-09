«Создаем единый туристический маршрут тропы Тукая»: в Арск приехал автобусный марафон

Фото: © Гульнур Миннебаева

Сегодня, 9 февраля, жители Арского района стали участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Участникам мероприятия рассказали о достижениях страны, республики и района. Панельная дискуссия состоялась в районном Доме культуры.

Спикерами мероприятия стали депутат Госдумы РФ, первый заместитель Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета ГС по экономике, инвестициям и предпринимательству Лотфулла Шафигуллин и глава Арского района РТ Ильшат Нуриев. Модератором дискуссии выступила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Фото: © Гульнур Миннебаева

«Сегодня мы дадим вам информацию из первых уст. Где мы сегодня находимся? Где мы были вчера? Какие у нас перспективы? Страна действительно в очень сложном периоде. Поэтому такие встречи мы считаем нужными. Вы — активный народ. Вы — команда главы района. Мы считаем, что должны донести вам достоверную и точную информацию. Поэтому мы сегодня в Арске», — начала свое выступление и познакомила со спикерами мероприятия Римма Ратникова.

Дискуссия велась о национальных проектах Российской Федерации. Первым выступил первый заместитель Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, который дал свою оценку национальным проектам.

«Четырнадцать национальных проектов, которые реализуются в разных направлениях, подготовлены и изучены партией „Единая Россия“ и согласованы руководителями и Президентом России. Часть этих проектов сначала реализовывались как проекты нашей партии. В рамках 14 национальных проектов сегодня работают 49 федеральных и государственных программ. Знаете, нам нужна обратная реакция. Какие программы предложили бы вы? Например, у нас падает демография, численность населения сокращается. Открываем новые ФАПы, но работать там некому. Строим большие дороги, но есть еще и дороги между селами и деревнями. Ко мне часто обращаются с этим вопросом. Например, в этом году в Арском районе планируется провести на дорогах ремонтные работы на сумму около 600 млн рублей. Я считаю, это мало. Поэтому и от вас нужны идеи и предложения», — обратился он к участникам марафона и поблагодарил руководителя района.

Фото: © Гульнур Миннебаева

Министр культуры РТ Ирада Аюпова, которая является куратором Арского района, в начале своего выступления призвала всех больше благодарить и каждую просьбу начинать с благодарности.

«Мы больше просим, чем благодарим. Считаю, что в республике делается безмерно много. Эти проекты меняют окружающую среду. Просто нужно уметь беречь то, что имеем. Проекты „Демография“ и „Экология“ для меня — это приоритетные проекты. По моему мнению, они связаны, очень важны и имеют ключевое значение для населения. Я куратор Арского района восемь лет. Сейчас мы создаем единый туристический маршрут развития тропы Тукая. Хотим, чтобы люди ценили и помнили свою историю и корни», — сказала министр.

Ирада Аюпова поделилась работой, которая проделана на сегодняшний день в рамках проекта «Культура». Профильный министр еще раз подчеркнула, что прежде всего люди должны ценить и любить то, что их окружает, и делать всё, чтобы было хорошо близким.

Фото: © Гульнур Миннебаева

Председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лотфулла Шафигуллин в своем выступлении подчеркнул, что республике очень нужна рабочая сила. Он пожелал, чтобы участники специальной военной операции (СВО) скорее вернулись на родину и трудились на родной земле.

Глава Арского района РТ Ильшат Нуриев поблагодарил Президента России и Раиса Татарстана за возможность изменить муниципалитет.

«Когда только начали реализовываться национальные проекты, самый большой объект был в нашем районе. И сегодня продолжаются работы по этим проектам. Если бы не было этих проектов, то только на средства района мы бы не смогли столько сделать», — сказал он.

Фото: © Гульнур Миннебаева

В мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций и подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

В фойе Арского дома культуры была организована фотовыставка о достижениях района. Гости увидели образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Всего в Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

В Татарстане региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» реализованы в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году. В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году в Арском районе открылся многофункциональный центр на 46 мест в селе Шура, отремонтировано здание Сюрдинского сельского дома культуры. В 2024 году планируется технически оснастить Арский историко-этнографический музей.

Фото: © Гульнур Миннебаева

Для Арского района важной отраслью является сельское хозяйство. В районе насчитывается 16 крупных сельскохозяйственных предприятий, ведут работу 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Среднегодовая численность работников в сельхозпроизводстве — около 1300 человек, средний размер заработной платы — 37 674 рубля в месяц.

В Арском районе выполнен капремонт семи многоквартирных жилых домов: в Арске, поселке Урняк, селе Тюбяк-Чекурча. Построено почти 25 тысяч кв. метров жилья, в том числе два многоквартирных дома, активно ведется строительство индивидуального жилья.

В рамках национального проекта «Образование» построена школа №8 — многопрофильный лицей имени Г. Курсави на 500 мест в микрорайоне Арчабаш. Качелинская и Среднекорсинская образовательные школы начали работать по направлению «Точки роста». Отремонтированы пищеблоки в трех школах: Старочурилинской, Новокинерской и Сикертанской.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» появился новый модульный ФАП в селе Чулпаново, отремонтирован ФАП в селе Хасаншаих.

Фото: © Гульнур Миннебаева

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Арске за последние пять лет благоустроили территорию Советской площади и улицы Большой, Привокзальной площади и улицы Коммуны. Привокзальную площадь и улицу Коммуны удалось обновить благодаря победе района во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» стал лучшим в своей номинации. Его воплотили в жизнь в 2022−2023 годах.

Отремонтированы здания спортшколы «Арча», Ново-Чурилинского психоневрологического интерната, Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

По программе «Наш двор» благоустроено восемь дворовых территорий многоквартирных домов. По программе «Чистая вода» в селе Янга-Сала проложили 2,4 километра уличных сетей водоснабжения. В Кошлаучской школе капитально отремонтирована котельная и заменены два котла. Благодаря республиканской программе по строительству сельсоветов в селе Новый Кишит появилось новое административное здание. В конце года в Арске открылось современное комфортное двухэтажное здание архива.

Фото: © Гульнур Миннебаева

Обновляются в районе и дороги. Так, прошел капремонт автодороги регионального значения Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван, Арск — Большая Атня — Кошлауч, Арск — граница Марий Эл. За счет средств муниципального дорожного фонда в 2023 году выполнены работы по строительству автомобильной дороги с парковочными местами для автомобилей и тротуаром к многопрофильному лицею имени Курсави. Обустроены парковками и подъездами шесть социальных объектов, расположенных в городском и сельских поселениях. Появились остановки для обеспечения школьных перевозок в деревне Апайкина Гарь и селе Казанбаш.

Встречу в Арске завершила концертная программа от Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой.