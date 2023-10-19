«Создаем будущее, сохраняя традиции»: Казанский Кремль покажет изделия народных промыслов

Выставка народно-ремесленного творчества «Создаем будущее, сохраняя традиции» откроется 20 октября в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля.

Она посвящена 60-летию Казанского техникума народных художественных промыслов и будет экспонировать произведения студентов, выпускников и преподавателей – ювелиров, вышивальщиц, портных, художников по костюму, изготовителей художественных изделий из дерева, кожи, керамики, авторов художественно-оформительских работ, дизайнеров, мастеров народных художественных промыслов.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

«Выставка разместится на первом этаже галереи, в ней мы представим около сотни работ 24 авторов», – сообщили «Татар-информу» в Казанском техникуме народных художественных промыслов.

Можно будет увидеть ювелирные украшения, куклы в национальных костюмах, керамические и деревянные изделия, платки, полотенца, картины в технике масляной живописи, акрила и акварели, декоративные подушки и панно из кожи с использованием тройного татарского шва.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

В техникуме напомнили, что отделение по обучению кожаной мозаике появилось благодаря народному художнику Татарстана, заслуженному деятелю искусств ТАССР, лауреату премий имени Баки Урманче и Госпремии имени Тукая Софье Кузьминых.

Золотой фонд техникума составляют мастер художественной вышивки Елена Угрюмова, создатель костюмов Ольга Доронина, мастер по кожаной мозаике Гулия Сафина, резчик по дереву Николай Краев, художники Резеда Яманова, Джумабек Базарбаев, Алсу Юсупова, Резеда Юсупова, Ильнур Бакиров, Ландыш Садертдинова, Зульфия Тагирова.

Увидеть выставку «Создаем будущее, сохраняя традиции» можно будет в течение месяца – она завершится 19 ноября.