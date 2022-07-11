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Происшествия
11 июля 2022  10:02

Союзные силы взяли под контроль Триполье и Владимировку в ДНР

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Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье, расположенные на территории Донецкой народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», — говорится в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

По его словам, линия фронта продвинулась уже далеко вперед. 

В самой ДНР добавили, что под контроль союзников также перешел курорт «Голубые озера», который был зачищен от нацбатальонов. «Бежав в Славянск, они [националисты] мстят, уничтожая инфраструктуру курорта», — отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. 3 июля, напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства об освобождении территории одной из народных республик — Луганской.

#спецоперация на Украине #ДНР
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