Союзники США боятся остаться без оружия из-за ударов по Ирану

Европейские и азиатские партнёры США выражают опасения, что военная операция против Ирана приведёт к дефициту ранее закупленных у Вашингтона вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico и источники среди чиновников союзных Америке государств.

По данным издания, европейские страны, уже истощившие арсеналы из-за поставок Украине, опасаются, что не получат заказанные системы вооружений и боеприпасы. В Азии союзники США также встревожены: быстрый расход боеприпасов в ходе кампании против Ирана может ослабить возможности Вашингтона по сдерживанию Китая и КНДР.

Один из европейских чиновников отметил, что речь идёт о тех системах, которые все стремятся закупать в больших объёмах. Бывший сотрудник Пентагона добавил, что масштабная кампания против Ирана изначально не учитывалась при планировании запасов, и её добавление вряд ли улучшит ситуацию.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что армия не готова одновременно сдерживать Россию и Китай из-за нехватки боеприпасов. На текущей неделе представители Пентагона сообщили конгрессу о расходовании «огромного количества» вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk, перехватчики Patriot PAC-3 и корабельные системы ПВО.