«Союзмультфильм» анонсировал российский ответ «Гарри Поттеру» и Marvel

В «Союзмультфильме» рассказали о новых проектах, назвав их ответом на популярные зарубежные фэнтези-фильмы. В этих проектах планируется популяризировать российских фольклорных героев, рассказала председатель Совета директоров студии Юлиана Слащева.

«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Супермену"», – приводит ее слова «Российская газета».

Слащева пояснила, что речь идет о двух проектах «Союзмультфильма» – полнометражном анимационном фильме о «настоящем богатыре» (о каком именно – пока неизвестно), а также о мультфильмах по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья». Это подростковое фэнтези о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин призвал сделать русских богатырей известнее Бэтмена и других зарубежных супергероев. По его мнению, для этого необходимо опираться на них при создании мультфильмов и кино.