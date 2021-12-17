Казанский «Союзмультпарк» из тестового перейдет в обычный режим работы

26 декабря состоится официальное открытие «Союзмультпарка» в Казани, который будет готов принять по 300–600 детей. С 1 сентября и по сегодняшний день учреждение, находящееся на «Ак Барс Арене», работает в тестовом режиме. Об этом рассказала директор «Союзмультпарка» Ксения Хазиева.

«Чебурашка, Крокодил Гена, Винни Пух и все наши любимые герои „Союзмультфильма“ оживают под новыми разными интересными интерактивными 3D-локациями. Мы объединяем два поколения, создаем благоприятную среду. Детям это очень интересно, ребенок рисует героя, и через две секунды этот герой оживает на большом экране. Взрослым это тоже очень интересно», — рассказала собеседница агентства.

Площадь «Союзмультпарка» составляет 2,5 тыс. квадратных метров. Это совершенно новый для России формат креативного пространства, где можно не только увлекательно провести досуг, но и получить новые знания, проявить себя, свои способности и таланты. Уникальное пространство впервые открылось в Москве, где быстро завоевало популярность. Затем знаменитая киностудия «Союзмультфильм» предложила погрузиться в мир анимации и казанцам: уникальное пространство открыли на стадионе «Ак Барс Арена».

Ксения Хазиева отмечает, что среди жителей и гостей Казани «Союзмультпарк» быстро завоевал популярность, сюда приезжали целыми классами, гостями парка становятся и молодые пары, которые делают мультфильмы своими руками.

«Самые маленькие создают пластилиновую анимацию, есть курс „Джуниор“ для детей-подростков, которые на компьютерах создают мультипликацию разными современными технологиями, также есть песочная анимация», — добавила спикер.