news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  14:16

«Союзмультфильм» до конца года представит новую серию «Ну, погоди!»

news_top_970_100

Новую серию мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» представит в конце 2021 года киностудия «Союзмультфильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального продюсера студии Юлии Осетинской.

По словам кинематографиста, зрители увидят новых героев, таких как семья бегемотов, Косуля, Барсук Тим, Ежик, Котенок, Свинка и другие. Главных героев, Волка и Зайца, озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

Работу над новым циклом мультфильмов «Ну, погоди!» киностудия начала в 2020 году. Предполагается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Они не станут прямым продолжением известного советского мультфильма, выходившего с 1969 по 1986 год (отдельные эпизоды выпускались и позже).

#мультфильм #союзмультфильм #ну погоди
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное