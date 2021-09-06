«Союзмультфильм» до конца года представит новую серию «Ну, погоди!»

Новую серию мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» представит в конце 2021 года киностудия «Союзмультфильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального продюсера студии Юлии Осетинской.

По словам кинематографиста, зрители увидят новых героев, таких как семья бегемотов, Косуля, Барсук Тим, Ежик, Котенок, Свинка и другие. Главных героев, Волка и Зайца, озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

Работу над новым циклом мультфильмов «Ну, погоди!» киностудия начала в 2020 году. Предполагается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Они не станут прямым продолжением известного советского мультфильма, выходившего с 1969 по 1986 год (отдельные эпизоды выпускались и позже).