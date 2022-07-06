«Союзмолоко»: Все вопросы с упаковкой закроем до конца лета

Российские производители молочной продукции ожидают, что проблема с упаковкой будет решена до конца августа. Об этом сообщил глава «Союзмолока» Артем Белов на заседании правления Союза производителей молока РТ, которое состоялось в рамках международной агропромышленной выставки «Агроволга 2022», проходящей в Татарстане.

«Надеюсь, что с упаковкой все вопросы мы закроем до конца лета. Потому что запущен завод в Сыктывкаре, который будет производить картон в дополнение к Светогорскому заводу. Сейчас решается проблема с краской. Поэтому думаю, что мы войдем в нормальный режим уже к концу лета», — отметил представитель отрасли.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что из-за дефицита картонной упаковки стали срываться поставки молока. О возможных перебоях в поставках в марте молочные предприятия предупредили Минпромторг РФ.