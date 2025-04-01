Союзмолоко: Спрос на молочную продукцию снизился в начале года

Во второй половине 2025 года и в следующем году будет расти потребление молочной продукции в России. Об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов на круглом столе Союза производителей молока РТ.

«За последние две недели ситуация изменилась. У нас произошла корректировка цены на сырье, серьезно наметился спрос на готовую молочную продукцию. В розничных сетях постепенно начали расти запасы. Думаю, что во втором полугодии увидим восстановление спроса и достаточно серьезную динамику по восстановлению закупочной цены на сырое молоко», – сказал глава Союзмолока.

Он пояснил, что потребление молока и молочных продуктов увеличится в результате роста доходов населения. «Молоко – очень чувствительная к росту доходов категория. Растут доходы – растет потребление. Падают доходы – потребление корректируется», – добавил Белов.

По его мнению, в 2025-2026 годы спрос будет превышать предложение по сырому молоку. Такая ситуация благоприятна для производителей, уточнил гендиректор Союзмолока.

«Спрос на молочную продукцию есть, важно, чтобы он был обеспечен сырьем. В прошлом году спрос вырос на 3%, сейчас – несколько меньше», – подчеркнул он.

Белов отметил, что российская молочная продукция является конкурентоспособной на внешних рынках. Поэтому, по его словам, необходимо развивать экспорт.