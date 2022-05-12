Союз журналистов РТ окажет помощь ветеранам отрасли и нуждающимся

Члены Союза журналистов РТ подготовили пакеты с товарами первой необходимости и продуктами питания для раздачи ветеранам отрасли и нуждающимся. В подарочный набор входят подсолнечное масло, сгущенка, макароны, рис, гречка, горох, сахар, мука, чай, мыло.

«Это самые необходимые продукты. Наши ветераны отдали все силы татарстанской журналистике. Они достойны почитания. Подарки будут переданы ветеранам, а также нуждающимся», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор канала ТНВ Ильшат Аминов.

По его словам, пакеты будут доставлены в районные организации. В свою очередь они их будут вручать ветеранам с поздравлениями. «Мы это сделали не по принуждению, а с теплом души. Такие же подарки стараемся раздавать и на Новый год, День печати Татарстана», — рассказал Аминов.

Он также подчеркнул важность внимания и заботы о бывших коллегах. «У человека поднимается настроение. Он не должен чувствовать себя одиноким в мире, я надеюсь, мы всегда будем помнить о наших ветеранах, помогать им. Эту традицию мы проводим каждый год, по мере возможности будем продолжать и в будущем», — сказал председатель Союза журналистов РТ.