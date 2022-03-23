«Союз женщин Чувашии»: Народ России может одолеть любого врага

Сплотившись, народ России может одолеть любого врага. Об этом сообщила сегодня председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева на пресс-конференции в «Татар-информе». Встреча была посвящена старту межрегионального патриотического марафона «Подвиг в тылу».

«На сегодняшний день нас ситуация ставит лицом к лицу для того, чтобы мы действительно больше внимания обращали на патриотизм, на понимание ценностей, на моральные принципы», — сказала она.

Спикер отметила, что «Союз женщин Чувашии» собрал истории о женщинах, которые участвовали в строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии.

«Это сухие бабушки, которые обладают недюжей силой. В их глазах горит негасимый костер того, что жизнь продолжается и можно выдержать все, что угодно. И то, что мы на сегодняшний день с вами проживаем, это, конечно, серьезная страница в формировании истории общего мира. Но те события стали такой опорой и пониманием того, что женщины могут многое выдержать», — отметила Николаева.

Межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пройдет с 29 марта по 4 мая в Чувашии и Татарстане.