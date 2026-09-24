Союз художников РТ представил в Москве экспозицию, посвященную своему 90-летию

Фото: © Сюмбель Таишева

В самом центре Москвы, в Галерее Союза художников России на Покровке, открылась выставка, посвященная 90-летию Союза художников Татарстана. Организаторы привезли на экспозицию 75 работ: графику, скульптуру, ювелирные украшения и, конечно, картины.

Для участия в церемонии открытия из Казани приехали председатель Союза художников Татарстана, народный художник РТ Рабис Салахов и известные художники Ринат Ахметов и Айрат Хамидуллин.

Вернисаж открыл председатель правления Союза художников России, народный художник РФ, академик и вице-президент Российской академии художеств Андрей Ковальчук. В своей торжественной речи он заметил: «Сегодня замечательное событие – юбилей нашей мощной организации, Союза художников Татарстана. Уверен, что присутствующие неоднократно были в прекрасном городе Казани и знакомы с ее архитектурой. Татарстан является одной из передовых республик и в культуре».

По словам Ковальчука, открытие выставки татарстанских художников является значимым событием для Союза художников России. «Проводя выставки (в нашем пространстве), мы видим, как отличаются друг от друга экспозиции разных регионов», – подчеркнул он.

Москва остается одним из крупнейших художественных центров страны, а среди представителей Союза художников России в Татарстане немало выпускников ведущих художественных вузов столицы и Санкт-Петербурга. Уровень татарстанских художников на общероссийском фоне высок. Здесь работал Казанский филиал Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Талантливые студенты учатся в Казанском художественном училище имени Н. И. Фешина, добавил спикер.

Как руководитель Союза художников России, Андрей Ковальчук выступил с почетной миссией и наградил золотой медалью «Духовность, традиции, мастерство» члена союза, заслуженного деятеля искусств РТ Рината Ахметова. Эта награда присуждается за выдающиеся творческие заслуги, большой вклад в развитие изобразительного искусства и сохранение отечественных культурных традиций. Ахметов занимается декоративно-прикладным направлением и является видным представителем авангардного искусства. Его называют «мастером живописи на металле». В своих работах он мастерски сочетает деревянные, железные, медные, алюминиевые, эмалевые и масляные краски. Выставки художника проходили в Улан-Удэ, Иркутске, Санкт-Петербурге и других городах России.

На праздничном вернисаже Ахметов представил произведение под названием «Там, где тебя всегда ждут» из серии работ «За забором» и ювелирные изделия. Среди последних особенно выделяются комплект «Весна-масленица» и гарнитура на тюркскую тематику «Умай».

Следующим на церемонии открытия выступил Рабис Салахов. «Мы привезли данную экспозицию как отчетную выставку от имени старейшего Союза художников, который был создан еще в СССР, а теперь является региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации „Союз художников России“. Последняя [подобная] выставка была десять лет назад по случаю 80-летия Союза художников Татарстана. Для нас сегодня волнительный момент. Среди членов союза есть народные художники СССР, России, заслуженные художники – это все заслуга нашего общего союза. Выставляться в нашем общем доме – в Союзе художников России – это значимое событие для любого художника», – подчеркнул он и поздравил всех присутствующих с праздником.

От имени Полномочного представительства РТ в РФ организаторов и гостей выставки поприветствовала заведующий сектором Сюмбель Таишева. По ее оценке, в Татарстане наблюдается масштабный культурный подъем, рост интереса к национальной идентичности. За последние несколько лет Полпредство Татарстана организовало в Москве несколько выставок известных художников. В рамках Дней культуры Республики Татарстан в Международном московском доме национальностей зрители смогли ознакомиться с выставкой картин «Москва: город вязевый», с картинами заслуженного художника РФ и народного художника РТ Ильяса Айдарова, деревянными скульптурами Риваля Бикмухаметова, произведениями других мастеров.

Председатель Союза композиторов России Рашид Калимуллин как приглашенный гость и давний коллега Союза художников России поблагодарил организаторов за прекрасные работы. По его словам, культурная сфера в Татарстане развивается стремительными темпами: историческое пространство на улице Московская после реновации превратилось в культурный центр и дом народных промыслов. Открылось новое здание театра имени Галиасгара Камала. Созданы все условия для еще большего развития декоративно-прикладного искусства.

По словам лауреата премии Баки Урманче Рината Ахметова, «90-летие для Союза художников Татарстана – не только праздник, это подведение итогов за 10 лет». «На выставке представлены разноплановые работы наших мэтров, аксакалов и молодых художников, в том числе учеников известного педагога, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Айрата Хамидуллина. В течение сорока лет он – мастер натюрморта, пейзажа и портрета, работающий в стиле постимпрессионизма, – преподавал рисование и живопись студентам Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина», – обратил внимание он.

«На мой взгляд, экспозиция получилась очень удачной. Эта выставка показывает, как развиваются искусство и живопись в Казани и в целом в Татарстане. Представлено много картин кисти молодых творцов, которые закончили художественные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и полотна выпускников нашего казанского художественного училища имени Фешина», – сказал Ахметов. И добавил: «Особый интерес представляют размещенные в галерее работы мастеров прикладного искусства. Кожаная мозаика со знаменитым казанским швом представлена только в Казани, и это то, чем мы по праву можем гордиться».

Выставка будет открыта до 11 октября 2026 года.

Текст, фотографии и видео – Сюмбель Таишева.