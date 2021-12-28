Союз художников РТ откроет «Окно в будущее» для креативной молодежи

В Казани стартовал новый проект для молодых художников — «Окно в будущее». Его инициатором стал Союз художников РТ при поддержке Министерства культуры Татарстана. Реализация конкурса стала возможной благодаря средствам, выделенным российским Фондом президентских грантов.

«Союз художников РТ всегда был очень активен в реализации разнообразных проектов. Он является образцом для других творческих союзов в рамках грантовой деятельности. „Окно в будущее” — хороший пример взаимодействия уже состоявшихся творцов и только начинающих свой путь художников. Надеемся, что проект станет подспорьем для профессионального роста креативной молодежи», — отметил начальник отдела Министерства культуры РТ по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов.

Проект будет проведен для учащихся старших классов детских художественных школ и школ искусств, а также для воспитанников художественных техникумов, училищ и лицеев Татарстана. Всего в конкурсе окажутся задействованы 25 образовательных учреждений.

Дети и молодежь в двух возрастных группах — от 14 до 17 и от 18 до 25 лет — представят свои работы в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве. Темой работ станет их собственная жизнь.

«Мы хотели бы увидеть мир глазами молодого поколения художников — что их окружает, о чем они мечтают и как они видят себя в будущем. Думаю, эта тема будет близка и понятна каждому», — отметил руководитель проекта — заслуженный деятель искусств РТ Юрий Бердников.

Из отобранных творческих работ будет сформирована выставка, включающая 100 лучших произведений. Среди них члены жюри, председателем которого будет советский и российский художник, академик Российской академии художеств и народный художник РФ Николай Боровской, выберут 30 лауреатов конкурса. Победители получат уникальную возможность посетить образовательный интенсив: мастер-классы в Казани по различным направлениям искусства от ведущих специалистов.

«Мы наблюдаем проблему преемственности поколений, и в рамках мастер-классов нам важно поддержать молодых художников в части не только художественного творчества, но и менеджмента. Показать те пути развития, которые позволят глубже погрузиться в индустрию, понять, как она работает, и самим найти то, что приведет их к успеху», — подчеркнул председатель Союза художников РТ Альберт Шиабеев.

Он заметил, что в проекте этого года примут участие около 10 тыс. художников.

Выставка 100 лучших работ проекта «Окно в будущее» пройдет в январе 2022 года в галерее «Окно» Казанской ратуши. Позднее она отправится покорять Зеленодольск, Набережные Челны и Чистополь.

Цифровая версия выставки и мастер-классов будет демонстрироваться на любых площадках (выставочные залы, учебные классы, проекционные форматы). Выставка «в цифре» станет дополнительным пособием для образовательных учреждений не только Татарстана, но и других регионов России. После завершения проекта выставка начнет экспонироваться по запросу образовательных учреждений безвозмездно.