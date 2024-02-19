Союз ветеранов СВО города Казани провел ряд уроков о спецоперации для школьников

Фото: Союз ветеранов СВО города Казани

Представители Союза ветеранов специальной военной операции города Казани провели патриотический урок для учащихся 75-й гимназии столицы Татарстана. Во встрече приняли участие начальник отдела патриотического воспитания молодежи Союза ветеранов СВО Эдуард с позывным Волкодав, ветеран спецоперации Ильдар с позывным Курид и ветеран второй чеченской войны, участник СВО Айрат с позывным Сабир.

Фото: Союз ветеранов СВО города Казани

Ветераны рассказали школьникам о причинах начала специальной операции, а также ответили на вопросы, за что и при каких обстоятельствах получили ранения и были награждены медалями.

«Мы рассказываем ребятам о причинах и необходимости проведения СВО. Позывной Сабир рассказал, как лично спускался в ДЗОТ, из которого выбили „азовцев“*. Находили много шевронов с нацистской свастикой. Отвечая на вопросы, говорим, что мы воюем не с украинцами. Там много адекватных людей. Мы воюем с фашистским правительством Украины, которое поддерживают США и коллективный Запад. Поэтому целиком и полностью поддерживаем специальную операцию. Не будь ее, Донбасс и Луганск стали бы одной братской могилой для русских. И вряд ли бы нацисты на этом остановились. Дальше пришли бы приграничные города России», — поделился тем, как участники спецоперации стараются объяснить школьникам ее причины, Эдуард «Волкодав».

Активисты Союза ветеранов СВО города Казани выступали в 75-й гимназии уже во второй раз. До этого была встреча с учащимися начальных классов. На этот раз присутствовали школьники 8-х и 9-х классов. В планах ветеранов спецоперации присутствует и встреча со старшеклассниками.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

*Полк (прежде батальон) «Азов» Национальной гвардии Украины признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.