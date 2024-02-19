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Союз ветеранов СВО города Казани провел ряд уроков о спецоперации для школьников
Представители Союза ветеранов специальной военной операции города Казани провели патриотический урок для учащихся 75-й гимназии столицы Татарстана. Во встрече приняли участие начальник отдела патриотического воспитания молодежи Союза ветеранов СВО Эдуард с позывным Волкодав, ветеран спецоперации Ильдар с позывным Курид и ветеран второй чеченской войны, участник СВО Айрат с позывным Сабир.
Ветераны рассказали школьникам о причинах начала специальной операции, а также ответили на вопросы, за что и при каких обстоятельствах получили ранения и были награждены медалями.
«Мы рассказываем ребятам о причинах и необходимости проведения СВО. Позывной Сабир рассказал, как лично спускался в ДЗОТ, из которого выбили „азовцев“*. Находили много шевронов с нацистской свастикой. Отвечая на вопросы, говорим, что мы воюем не с украинцами. Там много адекватных людей. Мы воюем с фашистским правительством Украины, которое поддерживают США и коллективный Запад. Поэтому целиком и полностью поддерживаем специальную операцию. Не будь ее, Донбасс и Луганск стали бы одной братской могилой для русских. И вряд ли бы нацисты на этом остановились. Дальше пришли бы приграничные города России», — поделился тем, как участники спецоперации стараются объяснить школьникам ее причины, Эдуард «Волкодав».
Активисты Союза ветеранов СВО города Казани выступали в 75-й гимназии уже во второй раз. До этого была встреча с учащимися начальных классов. На этот раз присутствовали школьники 8-х и 9-х классов. В планах ветеранов спецоперации присутствует и встреча со старшеклассниками.
*Полк (прежде батальон) «Азов» Национальной гвардии Украины признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.
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