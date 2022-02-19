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Общество
19 февраля 2022  10:34

Союз ветеранов Афгана в РТ: Ветеранов нужно приглашать в школы не только по праздникам

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В феврале воины-афганцы посещают школы Татарстана, общаются с учащимися. Однако приглашать их в образовательные учреждения нужно не только по праздникам, готовить ребят к службе в армии нужно еще со школьной скамьи, считает председатель татарстанской организации Союза ветеранов Афгана Евгений Кабыш.

«Аудитория бывает разная. Во-первых, ее надо подготовить, прежде чем пригласить ветерана. Во-вторых, надо подготовиться и самому ветерану. <...> Хотелось бы, конечно, чтобы нас приглашали в школу не только по праздникам, можно было сделать график на год», — заявил он в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24».

#афганистан #ветераны афганистана
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