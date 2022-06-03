Союз велосипедистов РТ: «Езда на велосипеде — самый эффективный способ познания мира»

Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. В Татарстане создан Союз велосипедистов, который возглавляет Ильдус Янышев, совершивший кругосветное путешествие на велосипеде. В интервью «Татар-информу» он рассказал о празднике, своем хобби и о том, в каких районах республики наиболее развито велодвижение.

Бывший депутат Казгордумы напомнил, что праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 12 апреля 2018 года. «Есть декларация, которой признается большое гуманитарное, промышленное, экологическое и транспортное значение велосипеда. Эту декларацию подписала в том числе и Российская Федерация. Этот праздник установлен на государственном уровне. Лично для меня велосипед — это связь с техническом творчеством, культурой. Я коллекционирую старинные велосипеды, книги», — отметил собеседник агентства.

В Татарстане ко Дню велосипеда объявлен конкурс на лучшую фотографию или рисунок, посвященные использованию велосипеда в повседневной жизни. По итогам мероприятия предполагается провести выставку. «К нам уже поступили работы, 3 июня мы подведем итоги, а позже наградим победителей. Также состоятся велоквесты, пройдет международная онлайн-конференция Европейской федерации велосипедистов, в которой я также приму участие», — пояснил Ильдус Янышев.

Свое кругосветное путешествие на велосипеде Янышев совершил с апреля по октябрь 2017 года, после чего выпустил книгу «За счастьем на велосипеде». «Это 280 страниц текста, которые несут только 1% впечатлений от путешествия. Пройдено 24,5 тыс. километров и 13 стран мира: Латвия, Литва, Польша, Голландия, Германия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, 17 штатов США, Китай. И от Владивостока до Казани. Также я пересек всю Кубу. Еще мечтаю побывать в Африке, где пока еще не был», — поделился планами Ильдус Янышев.

Вдохновителями мирового путешествия для Ильдуса Янышева стали путешественники из Германии, которых он встретил, когда ему было 40 лет. Тогда у будущего председателя Союза велосипедистов возникло желание увидеть мир с помощью велосипеда, окунуться в палаточную культуру, пожить у волонтеров. «С 45 лет я стал мечтать об этом, хотел уехать в путешествие в 50 лет. Но тогда меня избрали депутатом Казанской городской Думы, и поездку пришлось отложить еще на шесть лет», — поведал он свою историю.

Сейчас Ильдус Янышев сам является вдохновителем для людей из велосипедного братства, блогеров, он проводит встречи с воспитанниками приютов и школьниками, организует экскурсии по Казани, ведет свой блог на YouTube.

Он уверен, что двухколесный транспорт развивает креативное мышление, поддерживает физическую форму, положительно влияет на экономику и экологию. «Как в своем время меня один немец вдохновил, так и я тоже, думаю, буду являться источником вдохновения для сотен тысяч людей, которые решат увидеть мир не через самолёт или машину, а через велосипед — на мой взгляд, это самый эффективный способ познания мира», — заявил Янышев.

По его словам, сейчас в Татарстане при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова происходит развитие велодвижения: есть политики, которые активно поддерживают велосипедистов. Среди них мэр Казани Ильсур Метшин, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и многие другие. Пальма первенства в этой области принадлежит Альметьевску, на втором месте — Нижнекамск, а столица Татарстана пока отстает от лидеров.

«Однако я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Казань ничем не отличается от мировых столиц — того же Лондона, Парижа, Нью-Йорка, где при их ужасающей плотности трафика нашлось место для создания велодорожек, на 100% отделенных от автомобилей», — заключил Ильдус Янышев.