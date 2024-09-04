«Союз танкистов России» рассказал о сборе гуманитарной помощи участникам СВО

Всероссийское общественное движение «Союз танкистов России» имеет представителей в 54 субъектах страны. За время СВО общественным движением в общей сложности собрано около 100 млн рублей на поддержку наших бойцов, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель исполкома ВОД «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов.

«Мы, наверное, самые первые в Татарстане вместе с кабинетом министров РТ, когда первая машина формировалась в марте месяце, на базе Танкового училища открыли сбор гуманитарной помощи. Одни из первых из ветеранских организаций отправили пол «КАМАЗа» гуманитарной помощи», — сказал он.

По данным Гималетдинова, сейчас стоит задача, чтобы до конца года представитель общественной организации появился в каждом регионе России.