Союз ректоров: Ведущие вузы РФ готовы принять российских студентов из-за рубежа

Ведущие вузы России готовы принять на обучение российских студентов из-за рубежа. Об этом говорится в обращении Российского союза ректоров, опубликованном на сайте Казанского федерального университета.

«Мы должны стать опорой друг для друга и поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается, – наших студентов. Особое внимание необходимо уделить обучающимся в России иностранным студентам, российским студентам, столкнувшимся с неожиданными трудностями в ряде зарубежных стран», – отмечается в сообщении.

В общероссийской общественной организации убеждены, что современная ситуация требует консолидации университетского сообщества. «Самое главное в непростых условиях – сохранить сплоченность университетской корпорации и культуру доверия, высокое качество и доступность высшего образования, атмосферу взаимопомощи и взаимопонимания в среде студентов и преподавателей», – подчеркивается в обращении.

В организации заверили, что есть четкий план действий, который поможет вузам России преодолеть все трудности, в том числе связанные с реализацией международных проектов, развитием научной инфраструктуры, публикацией статей в зарубежных научных журналах.

«Российские университеты не должны разрывать свои международные связи, которые складывались десятилетиями, убеждая надежных партнеров в необходимости продолжения совместной работы над поиском ответов на глобальные вызовы и во имя сохранения мирового научного наследия, – заявили в союзе. – Президент России Владимир Путин исчерпывающе объяснил причины принятия трудного, но вынужденного решения о проведении специальной военной операции. Мы остро переживаем происходящее, но уверены, что пройти этот период мы должны по-университетски достойно, следуя принципам высокой академической культуры и этики».