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Культура
20 января 2022  09:43
Рузиля Мухаметова

Союз писателей выберет кандидатов на премию Тукая из шести претендентов

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На объединенном заседании мастерских Союза писателей Татарстана правлением организации были отобраны шесть кандидатов на выдвижение на премию Тукая. Это поэты Флера Гиззатуллина, Лябиб Лерон, прозаики Марат Амирханов, Рафкат Карами, Фаузия Байрамова и художник-поэт Хамит Латыйф. Претендент на премию Тукая будет выбран путем тайного голосования правления.
Руководитель мастерской прозы Камиль Каримов предложил кандидатуру прозаика Марата Амирханова, руководитель мастерской литературной критики Альфат Закирзянов — кандидатуру Фаузии Байрамовой. Заместитель председателя Союза писателей РТ Илсияр Ихсанова предложила кандидатуру прозаика Рафката Карами. 
От мастерской поэзии кандидатом на выдвижение на премию Тукая стала поэтесса Флера Гиззатуллина, а руководитель мастерской драматургии Радиф Сагди выступил за кандидатуру поэта и драматурга, главного редактора журнала «Мирас» Лябиба Лерона.
Кроме того, вниманию правления была представлена кандидатура художника-поэта, скульптора, члена Союза художников РФ Хамита Латыйфа из Альметьевска.

#Союз писателей РТ #премия тукая
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