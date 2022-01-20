Союз писателей выберет кандидатов на премию Тукая из шести претендентов
На объединенном заседании мастерских Союза писателей Татарстана правлением организации были отобраны шесть кандидатов на выдвижение на премию Тукая. Это поэты Флера Гиззатуллина, Лябиб Лерон, прозаики Марат Амирханов, Рафкат Карами, Фаузия Байрамова и художник-поэт Хамит Латыйф. Претендент на премию Тукая будет выбран путем тайного голосования правления.
Руководитель мастерской прозы Камиль Каримов предложил кандидатуру прозаика Марата Амирханова, руководитель мастерской литературной критики Альфат Закирзянов — кандидатуру Фаузии Байрамовой. Заместитель председателя Союза писателей РТ Илсияр Ихсанова предложила кандидатуру прозаика Рафката Карами.
От мастерской поэзии кандидатом на выдвижение на премию Тукая стала поэтесса Флера Гиззатуллина, а руководитель мастерской драматургии Радиф Сагди выступил за кандидатуру поэта и драматурга, главного редактора журнала «Мирас» Лябиба Лерона.
Кроме того, вниманию правления была представлена кандидатура художника-поэта, скульптора, члена Союза художников РФ Хамита Латыйфа из Альметьевска.