Союз писателей Татарстана избрал своего председателя

Ркаил Зайдулла

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председателем Союза писателей Татарстана был выбран Ркаил Зайдулла. Решение приняли на XX Съезде творческого объединения.

В голосовании приняло участие 194 члена Союза, из них за Зайдуллина проголосовало 164 писателя.

Помимо Зайдуллина, в списке кандидатов был Хабир Ибрагимов (23 голоса). Напомним, что, по уставу организации, выборы должны проводить на альтернативной основе, то есть они не могут проходить при единственном кандидате.

Напомним, что сегодня в ГРК «Корстон» проходит Съезд союза писателей Татарстана, где помимо выборов председателя также будут внесены изменения в устав объединения.