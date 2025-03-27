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Общество 27 марта 2025 14:31

Союз писателей Татарстана избрал своего председателя

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Союз писателей Татарстана избрал своего председателя
Ркаил Зайдулла
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председателем Союза писателей Татарстана был выбран Ркаил Зайдулла. Решение приняли на XX Съезде творческого объединения.

В голосовании приняло участие 194 члена Союза, из них за Зайдуллина проголосовало 164 писателя.

Помимо Зайдуллина, в списке кандидатов был Хабир Ибрагимов (23 голоса). Напомним, что, по уставу организации, выборы должны проводить на альтернативной основе, то есть они не могут проходить при единственном кандидате.

Напомним, что сегодня в ГРК «Корстон» проходит Съезд союза писателей Татарстана, где помимо выборов председателя также будут внесены изменения в устав объединения.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Союз писателей РТ
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