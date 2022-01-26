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Татарский мир
26 января 2022  20:36

Союз писателей РТ представит на премию им. Тукая Флеру Гиззатуллину и Лябиба Лерона

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Кандидатами на премию имени Габдуллы Тукая от Союза писателей Татарстана станут поэтесса Флера Гиззатуллина и писатель, поэт, журналист Лябиб Лерон. Об этом стало известно после объявления результатов тайного голосования членов правления организации. 

«На объединенном заседании мастерских союза были рассмотрены шесть кандидатур. Также были предложены два кандидата от филиала в Челнах. Таким образом, выбирали из восьми кандидатов», — пояснил председатель союза Ркаиль Зайдуллин.

При этом оба кандидата прежде уже выдвигались на Тукаевскую премию. 

В 2021 году государственной премией были награждены актриса Дания Нуруллина, писатель Факиль Сафин и художник Григорий Эйдинов.

#Союз писателей РТ #премия тукая
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