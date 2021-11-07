Союз писателей России создаст региональную организацию в Татарстане?

С 14 по 16 октября группа российских писателей в рамках проекта «Литературные города России» побывала в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Визит председателя Союза писателей России Иванова и его команды с целью взять под свое крыло татарских писателей, видимо, случайно, совпал с Днем памяти – «Хәтер көне», отмечая который, татарская общественность вспоминает защитников Казани в 1552 году.

С 14 по 16 октября группа российских писателей в рамках проекта «Литературные города России» побывала в Казани. В ходе визита у них состоялась встреча с министром культуры РТ, были также организованы творческий вечер в культурном центре им. Пушкина и заседание круглого стола по проблемам развития русской литературы.

Тут стоить напомнить, что примерно год назад в это же время общественная организация «Союз писателей России» и ее руководитель Николай Иванов упоминались в сообщениях СМИ в связи с их татарским коллегой Данилом Салиховым. В ноябре тогда еще председатель Союза писателей РТ Данил Салихов по приглашению Иванова побывал в Москве, и у них состоялась встреча. На официальном сайте Союза писателей России и страницах организации в соцсетях вышли сообщения о том, что стороны заявили о желании исправить сложившуюся ситуацию и обозначили конкретные шаги по объединению двух союзов. «Собирать земли, а не разбрасывать камни – лейтмотив встречи таков», – заявил тогда Иванов. А до этого первый секретарь российской организации Геннадий Иванов по случаю Дней культуры Татарстана в Москве наградил медалями несколько татарстанских писателей.

Московский визит Данила Салихова был воспринят татарской общественностью неоднозначно. Правда, каких-либо дальнейших шагов по сближению две организации так и не предприняли. Да и сам Салихов, срок полномочий которого к тому моменту уже вышел и он задержался на посту председателя СПРТ лишь из-за невозможности провести съезд, весной этого года покинул свой пост.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдуллин с самого начала заявил, что татарстанские писатели не намерены входить в состав «Союза писателей России» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Новый председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдуллин с самого начала заявил, что татарстанские писатели не намерены входить в состав «Союза писателей России», рассматривают лишь сотрудничество на условиях равноправия.

Ркаиль Зайдуллин (июнь, 2021): «Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов должен был в июне приехать в Казань на встречу с митрополитом. Тогда мне позвонили, сказали, что он хочет также встретиться со мной. Я сказал, что не против, но объяснил, что входить в их состав не собираемся и что это даже не в моей компетенции. Не знаю, встречался он с митрополитом или нет, сообщений в СМИ не видел, а со мной встретиться не было и попытки.

В этом вопросе наша позиция однозначная. Я знаю, что думают об этом писатели – они не хотят входить в состав Союза писателей России. Что это нам дает? Пару раз в год, может быть, позовут на фестивали. Я в этом не нуждаюсь.

В Москве создана Ассоциация союзов писателей под руководством Сергея Шаргунова. Шаргунов – известный писатель, депутат Госдумы, его отец – известный переводчик. Связался с ним, спросил, можем ли мы напрямую войти в эту ассоциацию. Он мне ответил, что не против, чтобы Союз писателей Татарстана в самостоятельном порядке вступил в ассоциацию, но их учредитель – Союз писателей России наложит на это вето. Союз писателей России хочет показать, что мы напрямую входим в их объединение, потому что Союз писателей Татарстана считается большой организацией в России.

А что касается вопросов фестивалей, Ренат Харис самостоятельно в этот союз вступил и много ездил по этим фестивалям. Может быть, счастья ему прибавилось, но я особого смысла в этом не вижу. Конечно, надо общаться со всеми, русский это писатель, еврейский, турецкий, узбекский или литовский. Я думаю, что мы должны наращивать связи с каждой организацией напрямую, не вступая в какие-либо объединения. Хотят с нами дружить – пусть дружат на равных правах».

Николай Иванов: «Мы встречались с министром культуры Татарстана, обозначили направления по сотрудничеству» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Союз писателей России не вошли только организации Татарстана и Еврейского автономного округа

Октябрьский визит руководителя российской организации снова прошел в отсутствии его татарстанского коллеги – как раз в эти дни Ркаиль Зайдуллин принимал участие в мероприятиях, посвященных 120-летию татарского писателя, общественного деятеля Кави Наджми в селе Уразовка Нижегородской области. А потом он и вовсе заболел.

Вместе с руководителем и первым секретарем Союза писателей России в Казань приехали руководитель Совета по национальной литературе, поэт-переводчик Валерий Латынин, поэт-переводчик, издатель Сергей Гловюк, первый заместитель председателя, первый обладатель Патриаршей премии, прозаик Владимир Крупин, председатель Совета по поэзии, поэт Виктор Кирюшин, писатель, публицист, историк Игорь Шумейко.

Выступая 14 октября на творческом вечере российских писателей, Николай Иванов вновь говорил о необходимости сближения с писательской организацией Татарстана.

«Вы знаете, а мы соскучились. Писатели из Татарстана – редкие гости в Союзе писателей России. К нам чаще заезжают писатели из Донецка, Луганска, Молдовы, чем из Татарстана. Мы встречались с министром культуры Татарстана, обозначили направления по сотрудничеству. Думаю, нам удастся преодолеть это 30-летнее, никому не нужное расстояние. Для этого нужны даже не деньги, а просто желание.

Наша организация – Союз писателей России – единственная творческая организация, которая получила благодарность Президента Российской Федерации. Меня спрашивают – за что? Во-первых, мы единственная всероссийская писательская организация, все остальные организации межрегиональные или областные. В каждом регионе, к сожалению, кроме Еврейского автономного округа (там всего два писателя) и Республики Татарстан, у нас есть свои региональные писательские организации. Второе, чем можем гордиться, – все наши руководители, все аксакалы, знаковые писатели – все лежат в родной земле. Никто не сбежал за границу, никто никуда не уехал за длинным рублем, все остались со своим народом, все остались на своей земле. За нашей спиной – 63 года истории, руководители нашей писательской организации Леонид Соболев, Сергей Михалков и другие.

У нас 8 тысяч членов союза по всей России. Из 91 региональной организации самая крупная – московская организация – объединяет две тысячи писателей. Самая маленькая в Магаданской области – 19 человек. Россия – поэтическая страна, 63 процента наших писателей – поэты. Что скажет поэт, то и будет в культуре, поэтому ответственность большая. Мужчин у нас 60 процентов, женщин – 40. Возрастной состав нас немного насторожил: писателей моложе 35 лет оказалось всего 6 процентов. Мы прекрасно понимаем, что творчество писателя – это мудрость, это также возраст, и это тот наработанный опыт, который есть у человека. Если есть проблема, мы знаем, как ее решать: выбрали самых активных ребят и создали Совет молодых литераторов Союза писателей России. Затем мы взяли автобус, посадили их и увезли в Донецк. Мы их повезли на братскую могилу молодогвардейцев в Краснодоне и сказали им: «Там ваши сверстники. Мы очень хотим, чтобы у вас заболело сердце. Тогда вы будете писателями. Тогда вы нужны Союзу писателей России».

Мы ничего не сумели приватизировать в 90-е годы. Не успели, не захотели, мы по-другому были воспитаны. Но мы приватизировали литературную экспертную оценку, нравственность литературную и чистоту нашего слова», – сказал Николай Иванов.

Геннадий Иванов читал свои стихи Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

И снова печенеги...

В правлении организации «Союз писателей России» два Ивановых, и оба они отличаются патриотизмом. Геннадий Иванов прочитал свои стихи. Вот некоторые строки из них:

«…России быть расхлябанной нельзя

Со всех сторон, со всех границ набеги.

Не расслабляйтесь, русские князья, –

В покое не оставят печенеги.

Они нам никакие не друзья

И не партнёры – что вы лебезите?

Не расслабляйтесь, русские князья,

И в сердце верность Родине носите…»

На творческий вечер пришли русскоязычные писатели республики и... курсанты. В зрительном зале из русскоязычных писателей можно было заметить Айрата Бик-Булатова, но он не досидел и до половины, ушел. Забегал также и писатель, ученый Фарит Яхин, видимо, пользуясь близостью Пушкинского центра к своей работе в ИЯЛИ, но он не стал делиться впечатлениями от творческого вечера. Курсанты тоже до конца встречи не остались.

На творческий вечер пришли русскоязычные писатели республики и... курсанты Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Союз писателей России» может создать в Татарстане свою региональную организацию

В конце Николай Иванов вручил удостоверения союза шести русскоязычным писателям Татарстана. Новыми членами «Союза писателей России» стали Владимир Антонов, Валерий Орлов, Андрей Драгунов, Юрий Хара, Сергей Манжалеев, Олег Стоянов.

Николай Иванов: «У нас в Татарстане образовалась ячейка Союза писателей России. Мы присматриваемся, мы смотрим, кто еще на подходе. Это наша новая гвардия! В Татарстане у нас около двадцати членов Союза писателей России – думаю, вы соберетесь однажды вместе. Если от вас будет предложение создать полноценное отделение Союза писателей России в Татарстане, мы это предложение рассмотрим. У нас по уставу только пленум имеет право утвердить это решение. Пленум будет в декабре. Если вы примете такое решение, мы его рассмотрим, я думаю, что мы снимем это белое пятно отсутствия в Татарстане отделения Союза писателей России. Но это на ваше усмотрение, мы никого никуда не загоняем.

Николай Иванов вручил удостоверения союза русскоязычным писателям Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Здесь мы не объединяемся с Союзом писателей Татарстана, здесь у вас очень сильная писательская организация, они самостоятельные. По уставу мы имеем полное право создавать свои организации в субъектах России», – заявил Николай Иванов.

Сегодня в Татарстане живут и работают более двух десятков писателей, которые являются членами российского объединения. Среди них, например, руководитель Казанского духовного литературного объединения «Златоуст», поэтесса Татьяна Сушенцова, а также главный редактор Татарского книжного издательства, поэт Ленар Шаех.

***

– Ну, как спалось? – спросил Николай Иванов новых членов союза перед началом заседания круглого стола по проблемам развития русской литературы.

– Думал, – сказал один из них.

– Задуматься придется... вы думайте и о том, что придется взнос платить, – пошутил один из гостей.

Альфия Галимуллина ознакомила гостей с состоянием русскоязычной литературы в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

С основным докладом на заседании круглого стола выступила профессор КФУ, доктор педагогических наук, литературный критик Альфия Галимуллина. Она ознакомила гостей с состоянием русскоязычной литературы в Татарстане. Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов рассказал о поддержке, оказываемой республикой творческим союзам.

Руководитель секции русских писателей Союза писателей Татарстана Ольга Иванова: «Нашей секцией русскоязычных писателей я руковожу всего около года. Я всегда стою на той мысли, что писатель должен писать. Не только о героях современности, но и историю. И не переворачивая историю с ног на голову, хотелось бы, чтобы она писалась на документальной основе. Я в своих романах описала очень сложный период – период взятия Казанского ханства. С точки зрения русских писателей он воспринимается совсем иначе, у татар немного другая точка зрения. Я посередине – хотя я сама Ольга Ефимовна Иванова, мама у меня татарка. Я люблю обе нации. Я не росла в Татарстане, и татарский язык не знала. Здесь взялась за эту нераскрытую историческую тему – тему татарских правительниц. Это наша история. А если взять в целом, у нас темы общие».

Ольга Иванова: «Я всегда стою на той мысли, что писатель должен писать. Не только о героях современности, но и историю. И не переворачивая историю с ног на голову» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Заключительное слово от Николая Иванова: «По разным причинам связей не было. Теперь начали принимать писателей Татарстана напрямую. Это неправильно, потому что писатель остается жить на своей территории и как правило пишет о своей родной земле. Для нас нужна документальная привязанность писателя к своей земле. Получается, теперь у нас более двадцати наших писателей в Татарстане. Я как председатель должен исполнять устав – надо создавать комфортные условия нашим писателям. Они должны быть объединены. Мы их между собой называем казанская ячейка. Когда три-четыре человека, это можно. А сейчас их становится больше. Значит, требуется создать полноценную региональную организацию. Если попросят у пленума создать новое региональное отделение – пожалуйста! Три года назад в Крыму и Севастополе образовались отделения и мы их приняли».

Николай Иванов: «По разным причинам связей не было. Теперь начали принимать писателей Татарстана напрямую. Это неправильно» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

***

«Русскоязычные писатели – этнические татары Гузель Яхина, Шамиль Идиатуллин и другие относятся к вашему Союзу?» – спросила у Николая Иванова.

«Может быть, они состоят в каких-либо союзах, не знаю. О Гузель Яхиной у меня свое мнение. Она мне неинтересна. Потому что я державник. У нее тема узкой направленности. Каким образом она останется в истории? Достоверно ли она пишет – это на ее совести. Я вижу мир и взятые ею проблемы немного шире. Описанные ей проблемы не настолько плоские. Я пока не увидел ее творческого потенциала. Если пишет – пускай пишет», – сказал Иванов о члене Союза писателей Татарстана Гузель Яхиной.

Руководитель духовного литературного объединения «Златоуст» Татьяна Сушенцова: «Эта организация в Татарстане, наверное, нужна. Потому что везде есть. Где бы мы ни были, в какой бы организации, мы делаем одну работу. Каждый из нас творит. Своим творчеством приносим радость читателю. Главная наша цель в этом.

Татьяна Сушенцова: «Где бы мы ни были, в какой бы организации, мы делаем одну работу. Каждый из нас творит» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Чтобы больше было хороших писателей, их надо обучать, воспитывать. Казанская ячейка Союза писателей России существует уже три года. Еще раз подчеркну – самостоятельности Союза писателей Татарстана никто не покушается. Союз писателей Татарстана – отдельная суверенная организация. Если услышите что-то другое, не верьте! Речь не идет об объединении, попытке завлечь их в какие-то сети.

Нет! Мы говорили лишь о взаимном сотрудничестве. Они наших татарстанских писателей приглашают в Москву. У них сейчас идет конкурс переводов произведений народов России. Уделяется большое внимание национальной литературе. Мы же очень мало знаем об этом. Если все сделаем правильно, сотрудничество будет очень полезным.

Через вас еще раз хотим донести слова благодарности министру культуры Ираде Аюповой и Министерству культуры. Были очень позитивные встречи, Татарстан тепло принял гостей».

www.intertat.tatar, перевод