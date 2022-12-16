Союз писателей Башкортостана возглавил 34-летний Айгиз Баймухаметов

Председателем Союза писателей Башкортостана на ближайшие пять лет стал 34-летний писатель и журналист Айгиз Баймухаметов. На XIX съезде организации он обошел конкурента – писателя Рината Камала, а третий претендент на должность – Флюр Галимов – снял свою кандидатуру с голосования, передает «Башинформ».

Родился он 27 октября 1988 года в селе Абзаково Белорецкого района Башкортостана. Является членом Союза писателей России и Башкортостана, заслуженным работником культуры Башкортостана, имеет множество зарубежных наград.

Книги Айгиза Баймухаметова переводятся на многие языки, по ним ставятся спектакли в республике и театрах России. В 2015 году за книги «Ҡалдырма, әсәй!» и «Не оставляй, мама!» (перевод Гульфиры Гаскаровой) был удостоен Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича.

Баймухаметов принимал участие в конференциях молодых писателей тюркского мира, в том числе в Казани в 2015 году. Является официальным представителем Союза молодых писателей тюркского мира (Азербайджан) в Башкортостане (с 2016 года).

С февраля 2020 года Айгиз Баймухаметов работает главным редактором республиканского молодежного журнала «Шонкар».