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Союз переводчиков России представит проект отраслевого стандарта по судебному переводу
Союз переводчиков России (СПР) ведет работу по институализации в России судебного перевода с использованием языков ближнего и дальнего зарубежья. В январе 2024 года в Москве при поддержке Фонда грантов Мэра Москвы стартовал инициированный СПР проект «Разработка и апробация региональной модели института судебного перевода г. Москвы».
В рамках проекта ведется разработка системы межведомственной аттестации и сертификации судебных переводчиков, формирование электронного реестра сертифицированных судебных переводчиков, а также подготовка рекомендаций для распространения опыта в других регионах России и выдвижения законодательных инициатив по регулированию данной сферы.
По мнению президента СПР Ольги Ивановой, результаты реализации проекта в Москве отразятся на состоянии судебного перевода в России в целом и в ее регионах в частности.
«Ведется разработка системы межведомственной аттестации и сертификации судебных переводчиков, формирование электронного реестра сертифицированных судебных переводчиков, а также организация цикла просветительских мероприятий, адресованных судьям и сотрудникам правоохранительных органов и посвященных специфике процессуальных действий с участием переводчиков», – рассказала Иванова. «В рамках проекта предполагается организация комплексного мониторинга ситуации, связанной с судебным переводом в Москве. В течение года будут организованы курсы повышения квалификации судебных переводчиков», – добавила она.
В настоящее время СПР готовит проект отраслевого стандарта по судебному переводу и систему оценочных средств сформированности компетенций к нему, так как действующий профессиональный стандарт не затрагивает специфику судебного перевода в необходимом объеме. Эти материалы будут апробированы в ходе проекта, им будет дана экспертная оценка, а по завершении текущей работы они войдут в состав пакета документов, который будет рекомендован к рассмотрению государственным органам на уровне всей страны.
С материалами проекта и процессом его реализации можно ознакомиться на специализированном тематическом портале.
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