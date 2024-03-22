Союз переводчиков России представит проект отраслевого стандарта по судебному переводу

Союз переводчиков России (СПР) ведет работу по институализации в России судебного перевода с использованием языков ближнего и дальнего зарубежья. В январе 2024 года в Москве при поддержке Фонда грантов Мэра Москвы стартовал инициированный СПР проект «Разработка и апробация региональной модели института судебного перевода г. Москвы».

В рамках проекта ведется разработка системы межведомственной аттестации и сертификации судебных переводчиков, формирование электронного реестра сертифицированных судебных переводчиков, а также подготовка рекомендаций для распространения опыта в других регионах России и выдвижения законодательных инициатив по регулированию данной сферы.

По мнению президента СПР Ольги Ивановой, результаты реализации проекта в Москве отразятся на состоянии судебного перевода в России в целом и в ее регионах в частности.

«Ведется разработка системы межведомственной аттестации и сертификации судебных переводчиков, формирование электронного реестра сертифицированных судебных переводчиков, а также организация цикла просветительских мероприятий, адресованных судьям и сотрудникам правоохранительных органов и посвященных специфике процессуальных действий с участием переводчиков», – рассказала Иванова. «В рамках проекта предполагается организация комплексного мониторинга ситуации, связанной с судебным переводом в Москве. В течение года будут организованы курсы повышения квалификации судебных переводчиков», – добавила она.

В настоящее время СПР готовит проект отраслевого стандарта по судебному переводу и систему оценочных средств сформированности компетенций к нему, так как действующий профессиональный стандарт не затрагивает специфику судебного перевода в необходимом объеме. Эти материалы будут апробированы в ходе проекта, им будет дана экспертная оценка, а по завершении текущей работы они войдут в состав пакета документов, который будет рекомендован к рассмотрению государственным органам на уровне всей страны.

С материалами проекта и процессом его реализации можно ознакомиться на специализированном тематическом портале.