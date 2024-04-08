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Общество 8 апреля 2024 08:34

Союз пенсионеров РФ в Менделеевском районе возглавила Валентина Мамакова

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Союз пенсионеров РФ в Менделеевском районе возглавила Валентина Мамакова
Фото: пресс-служба Менделеевского района&nbsp;РТ.

Председателем отделения Союза пенсионеров России в Менделеевском районе Татарстана избрана Валентина Мамакова. Глава района Радмир Беляев представил нового руководителя на деловом понедельнике.

Валентина Мамакова с 2011 по 2023 год являлась главой Старогришкинского сельского поселения Менделеевского района.

Мамакова окончила Набережночелнинский государственный педагогический институт. Много лет работала учителем, была руководителем фольклорного ансамбля «Бигэш», директором Старогришкинского СДК.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-глава Управления культуры Тукаевского района перешла в команду Беляева.

#менделеевский район
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