Союз отцов РТ запустит проект «Школа ответственного родительства» для снижения разводов

Для профилактики и уменьшения количества разводов Союз отцов Татарстана запускает проект «Школа ответственного родительства». Об этом сообщил представитель этой региональной общественной организации Рустам Гараев на круглом столе объединения женщин-депутатов Госсовета «Мэрхэмэт – Милосердие» и женщин-депутатов Казгордумы «Омет – Надежда».

«Новый проект призван ознакомить будущие семьи с ценностями семейного благополучия, повлиять на сохранение от разводов молодые семьи. И в конечном итоге повысить престиж традиционной семьи в нашей республике. Вынужден напомнить, что это когда единственный брак – мама, папа и их дети», – рассказал докладчик.

Гараев добавил, что есть также идея реализовать проект по улучшению демографической ситуации в Татарстане с Управлением ЗАГС Кабинета Министров республики.

Представитель Союза отцов отметил, что, по данным депутатов Госдумы и общественных организаций, в Татарстане более 288 тыс. детей воспитываются одним родителем. «Среди них много детей, которые отчуждены от одного из родителей, проживающего отдельно от этого ребенка. А это сопровождается отчуждением от бабушек, дедушек и от других родственников», – подчеркнул он.