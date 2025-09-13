«Союз МС-28» отправится к МКС 27 ноября с Байконура

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции намечен на 27 ноября 2025 года с космодрома Байконур. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию Роскосмоса.

Роскосмос предоставил соответствующие материалы к визиту Президента России Владимира Путина в Национальный космический центр.

По данным госкорпорации, экипаж включает космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса, который примет участие в миссии в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.