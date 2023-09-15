«Союз МС-24» пристыковался к МКС с новым экипажем станции

Стартовавший сегодня с космодрома Байконур пилотируемый корабль «Союз МС-24» пристыковался к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента Международной космической станции. Это произошло в 21.53 по московскому времени, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стыковка с МКС прошла в автоматическом режиме, за нее отвечала система «Курс». Подобно автопилоту, эта система обеспечивает автоматический поиск и сближение с орбитальной станцией, отмечают в Роскосмосе.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Он летел до станции по двухвитковой схеме сближения.

На борту «Союза» находятся участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на Международную космическую станцию. Это два космонавта Роскосмоса — заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина и командир отряда космонавтов Олег Кононенко и космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

Кононенко и Чуб должны вернуться на Землю на «Союзе МС-25» в сентябре следующего, 2024 года. При этом Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе свыше тысячи суток. Возвращение О’Хары намечено (всё на том же «Союзе МС-24») на более ранний срок — весну 2024 года.

Помимо людей, корабль доставил на МКС примерно 120 килограммов полезных грузов, включая оборудование для экспериментов. Всего за время экспедиции предполагается проведение 70 экспериментов и четырех выходов в открытый космос по российской программе, замечает ТАСС.

Видео: Роскосмос.