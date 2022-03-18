«Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «С. П. Королев», на борту которого находились три российских космонавта, пристыковался к МКС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полет до Международной космической станции прошел по двухвитковой схеме. При этом стыковка вместо автоматического режима проходила вручную. На дальности 30 метров корабль завис, а затем продолжил сближение, пристыковавшись к узловому модулю «Причал».

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков проведут на орбите 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября. За это время планируется провести более 50 разных экспериментов. По словам Артемьева, также запланировано семь выходов в открытый космос, один — с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные — с Матвеевым.