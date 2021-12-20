«Союз МС-20» с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане

Сегодня в степи Казахстана приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20», на борту которого находились космонавт Александр Мисуркин и двое космических туристов из Японии — миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Об этом сообщает РИА Новости.

В Центре управления полетами сообщили, что космонавт и туристы находятся в хорошем самочувствии, место приземления взято под охрану. В настоящее время пассажиры уже эвакуированы. Первым спускаемый аппарат покинул командир корабля Мисуркин, затем — космические туристы. На земле их встретили врачи, спасатели и другие специалисты.

Маэдзава и Хирано прибыли на МКС 8 декабря и стали первыми за 12 лет космическими туристами. Причем это первая экспедиция, в которой туристов было двое, а не один.