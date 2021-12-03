Союз легкоатлетов РТ проведет новогодние «Веселые старты» для детей из малоимущих семей

Предоставлено союзом Легкоатлетов РТ

В конце декабря, перед Новым годом, Союз легкоатлетов РТ проведет «Веселые старты» для детей из многодетных и малоимущих семей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава союза Марат Аблязов.

«Мы стараемся как можно чаще устраивать такие „Веселые старты“, так как они приобщают детей к спорту. Мы планируем провести следующие такие соревнования в конце декабря, ближе к Новому году», — сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что такие мероприятия особенно важны для малоимущих и многодетных семей, так как у них не всегда есть возможность отдать ребенка в спортивную секцию.

В последний раз «Веселые старты» от Союза легкоатлетов РТ проходили в прошлое воскресенье. Тогда соревнования проводились по двум дисциплинам: бег на 60 метров и прыжки в длину с места.

«Победила дружба! Поэтому все ребята получили сладкие призы и ушли домой в хорошем настроении», - заключил Аблязов.